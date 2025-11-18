El emocionante momento en que Kenny Austin pide la bendición del padre de Amanda Manopo e inmediatamente recibe una fuerte advertencia.

Martes 18 de noviembre de 2025 – 18:00 WIB
Jacarta – El momento en que Kenny Austin atrévete a pedir la bendición del padre Amanda Manopo casarse con la actriz resultó ser una experiencia inolvidable.
Amanda reveló cómo el proceso estuvo lleno de tensión y emoción. ¡Vamos, desplázate más!
Amanda Manopo comenzó su historia explicando que antes de que Kenny conociera a su padre, primero le pidió su opinión a su hermano mayor, Ángel.
«Definitivamente primero a mis padres, primero a mi hermano mayor porque le tengo mucho miedo a papá», dijo Amanda Manopo, citando el vídeo de YouTube de Denny Sumargo, el martes 18 de noviembre de 2025.
Explicó que su padre, Ramón Gauna Lugue, era conocido por ser autoritario y grande, por lo que era natural que se sintiera nervioso.
Lea también:
Kenny Austin está sorprendido de tener una esposa Amanda Manopo: ¡Sorprendido de tener una esposa así!
«Papá tiene un cuerpo grande. Es calvo, es grande. Así que tiene tanto miedo», continuó.
El propio Kenny ya había hablado con sus padres. Después de eso, Amanda le transmitió lo mismo a Angel antes de finalmente prepararse para contárselo a su padre.
«En ese momento, Kenny ya había hablado con su madre y su padre, luego hablé primero con la hermana Ángel, luego hablé con papá», dijo.
Al recordar que los padres de Kenny estaban en Medan, vino acompañado de Linda y Budiman, figuras que consideraba sus padres adoptivos. Su llegada no fue explicada en detalle al padre de Amanda, lo que generó un gran signo de interrogación.
«Así que vine a encontrarme con papá y le traje fruta. Papá me dijo: ‘¿Por qué traes fruta?'», dijo Amanda.
«Continúa conversando primero, haz una pequeña charla primero. Antes, papá me decía: ‘¿Por qué me invitaste a conocerte? ¿A qué se debe este alboroto?'», continuó.
El momento más tenso ocurrió cuando Kenny finalmente empezó a hablar en serio. Allí, Amanda Manopo confesó que inmediatamente lloró porque se dejó llevar por el ambiente emotivo.
«Cuando de repente dijo ‘Papá…’ inmediatamente comencé a llorar. Simplemente lo llamé. Pensé: ‘Oh, estoy confundida, ¿qué está pasando…? Simplemente lloré», recordó Amanda.
Kenny luego explicó sus buenas intenciones de casarse con su amante, lo que conmovió aún más a Amanda.
«Kenny era el que hablaba mucho. Kenny me dijo cuáles eran sus intenciones. Entonces papá estuvo de acuerdo», dijo Amanda.
Página siguiente
Aun así, Kenny admitió que también estaba conteniendo las lágrimas. La pareja, que se casó oficialmente el 10 de octubre de 2025, se autodenomina sensible.