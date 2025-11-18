El emocionante momento en que Kenny Austin pide la bendición del padre de Amanda Manopo e inmediatamente recibe una fuerte advertencia.

Jacarta – El momento en que Kenny Austin atrévete a pedir la bendición del padre Amanda Manopo casarse con la actriz resultó ser una experiencia inolvidable.

Amanda reveló cómo el proceso estuvo lleno de tensión y emoción. ¡Vamos, desplázate más!

Amanda Manopo comenzó su historia explicando que antes de que Kenny conociera a su padre, primero le pidió su opinión a su hermano mayor, Ángel.

«Definitivamente primero a mis padres, primero a mi hermano mayor porque le tengo mucho miedo a papá», dijo Amanda Manopo, citando el vídeo de YouTube de Denny Sumargo, el martes 18 de noviembre de 2025.

Explicó que su padre, Ramón Gauna Lugue, era conocido por ser autoritario y grande, por lo que era natural que se sintiera nervioso.

«Papá tiene un cuerpo grande. Es calvo, es grande. Así que tiene tanto miedo», continuó.

Amanda Manopo y Kenny Austin.

El propio Kenny ya había hablado con sus padres. Después de eso, Amanda le transmitió lo mismo a Angel antes de finalmente prepararse para contárselo a su padre.

«En ese momento, Kenny ya había hablado con su madre y su padre, luego hablé primero con la hermana Ángel, luego hablé con papá», dijo.

Al recordar que los padres de Kenny estaban en Medan, vino acompañado de Linda y Budiman, figuras que consideraba sus padres adoptivos. Su llegada no fue explicada en detalle al padre de Amanda, lo que generó un gran signo de interrogación.

«Así que vine a encontrarme con papá y le traje fruta. Papá me dijo: ‘¿Por qué traes fruta?'», dijo Amanda.

«Continúa conversando primero, haz una pequeña charla primero. Antes, papá me decía: ‘¿Por qué me invitaste a conocerte? ¿A qué se debe este alboroto?'», continuó.

El momento más tenso ocurrió cuando Kenny finalmente empezó a hablar en serio. Allí, Amanda Manopo confesó que inmediatamente lloró porque se dejó llevar por el ambiente emotivo.

«Cuando de repente dijo ‘Papá…’ inmediatamente comencé a llorar. Simplemente lo llamé. Pensé: ‘Oh, estoy confundida, ¿qué está pasando…? Simplemente lloré», recordó Amanda.

Kenny luego explicó sus buenas intenciones de casarse con su amante, lo que conmovió aún más a Amanda.

«Kenny era el que hablaba mucho. Kenny me dijo cuáles eran sus intenciones. Entonces papá estuvo de acuerdo», dijo Amanda.