El emisor Prajogo Pangestu está listo para distribuir dividendos a principios de 2026, ¡consulte el cronograma!

Jacarta – Emisor propio Prajogo PangestuPT Chandra Daya Inversión Tbk (CDIA), anunció el plan de distribución dividendo a cuenta para el ejercicio 2025.

«La empresa ha decidido distribuir dividendos a cuenta para el ejercicio 2025 procedentes del beneficio neto del año en curso atribuible a los propietarios de la entidad matriz para el período que finaliza el 30 de junio de 2025», explicó CDIA Management, citado en la divulgación de información del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Con referencia a los datos financieros al 30 de junio de 2025, la empresa registró un beneficio neto atribuible a la entidad matriz de 67,8 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1,13 billones de IDR (tipo de cambio estimado de 16.770 IDR por dólar estadounidense). Cada inversor recibirá unos beneficios de 1,34 IDR por acción.

Mientras tanto, el saldo de ganancias retenidas no restringidas fue de 78,4 millones de dólares estadounidenses o Rp. 1,31 billones. El capital total alcanzó los 995,9 millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 16,6 billones.

De acuerdo con la decisión del Directorio aprobada por el Directorio el 29 de diciembre de 2025, el detalle del cronograma de distribución de dividendos a cuenta de las acciones de CDIA es el siguiente:

Fecha Cum Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: jueves 8 de enero de 2026

Fecha Ex-Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: viernes 9 de enero de 2026

Fecha acumulada del dividendo en el mercado de contado: lunes 12 de enero de 2026

Fecha ex dividendo en el mercado de contado: martes 13 de enero de 2026

Fecha de registro: lunes 12 de enero de 2026

Fecha de Pago de Dividendos: jueves 29 de enero de 2026