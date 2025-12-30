El emisor de petróleo y gas propiedad de Happy Hapsoro distribuye dividendos a cuenta de más de 105 mil millones de IDR, los inversores obtienen esto

Jacarta – Emisor de petróleo y gas de propiedad feliz hapsoroPT Rukun Raharja Tbk (RAJA), decidió compartir dividendo provisional para el ejercicio 2025. Cada inversor se embolsará unos beneficios de 25 IDR por acción.

El Secretario Corporativo, Yuni Pattinasarani, explicó que la acción de distribución de dividendos había sido aprobada sobre la base de una decisión circular en lugar de la reunión del Consejo de Administración y Comisionados de la empresa.

«El monto de los dividendos a cuenta distribuidos es de 105.677.062.500 IDR», dijo Yuni, citado en la divulgación de información de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) el martes 30 de diciembre de 2025.

Yuni enfatizó que la distribución de dividendos a cuenta no tuvo un impacto material en las actividades operativas, la ley, la situación financiera o la continuidad del negocio de la Compañía.



Ilustración del dinero de la rupia Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

La dirección de RAJA no ha proporcionado detalles sobre el calendario de distribución de dividendos. Desde dividendos cum y ex dividendos en el mercado regular y mercado negociado hasta pagos a accionistas.

Según datos de Stockbit, RAJA distribuyó por última vez un dividendo a cuenta en 2025 con un valor nominal de 60 IDR por acción. Los dividendos se pagan el 4 de junio de 2025.

Al cierre de las operaciones del mercado el lunes 29 de diciembre de 2025, el precio de las acciones de RAJA estaba en el nivel 6.175 después de registrar un rápido aumento del 6,01 por ciento.