El embalse de Muara será dragado después de una gran inundación en Bali

Yakarta, Viva – Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo acordó emitir un presupuesto para recaer en la sedimentación Depósito Muara Nusa Dua como el río Tukad Badung que causó inundación Grande en Bali el miércoles (10/9).

Ddy dijo que el embalse de Muara Nusa Dua fue normalizado por última vez en 2019, con la condición que se desbordó la semana pasada. Le preocupaba que cuando volviera la lluvia con alta intensidad, se repitiría la gran inundación.

«Si hay un problema en el río, definitivamente haremos un problema», dijo Dody en Denpasar, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Sin embargo, no ha confirmado el valor necesario para esperar los resultados de la coordinación con el gobernador de Bali.

«Se puede ver que el embalse de Tukad es muy alto en el nivel del agua, muestra que el sedimento es muy alto y necesita ser dragado, pero si es dragado, hay cientos de miles de cubos cúbicos, debemos discutir con el gobernador», continuó.

Las inundaciones nuevamente Landa Karanganyar DeMak debido al terraplén del río Wulan se rompieron nuevamente. Foto : Tvone/ Teguh Joko Sutrisno (Semarang)

Al ver las condiciones en el terreno, además de la normalización de los embalses, el Ministro de Obras Públicas ve la importancia del gobierno regional regula que no hay más personas que tiren. basura al río.

Solo la última semana, el River Region Hall (BWS) ha arrojado 60 toneladas de basura por día la detección de la basura que fluye hacia el depósito de barrera entre el río y el mar.

«Detrás de eso había un montón de basura que causó ayer que el desastre de la inundación fue una de las razones además de fuertes lluvias y se tocó al mismo tiempo, este fue un gran problema», dijo.

Además, Dody estaba a punto de coordinar con el gobernador de Bali sobre el mantenimiento de las riberas de la construcción que redujo la línea de agua. A corto plazo, el Ministro de Java Oriental, pidió a BWS, que dragara sedimentación y basura en los ríos circundantes.



Dody Hanggodo Foto : Ministerio de Obras Públicas (PU)

Porque, normalizar el embalse de Muara Nusa dua, lleva mucho tiempo alcanzar un año para ver el grosor de la sedimentación. Lo que sigue siendo el tema de la discusión también es donde estará la eliminación de sedimentos, porque los resultados del dragado en forma de arena no son posibles si se descargan en el TPA Suwung.

«Por lo tanto, para no dañar este entorno, una de las cosas que discutiré primero antes de que se haga, se distribuirá porque debe ser dragado durante mucho tiempo cientos de miles de cúbicos, debe haber un cierto punto que podamos tirar durante un año completo para que el proceso de dragado no esté alterado», dijo Dody. (Hormiga)