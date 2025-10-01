El embajador sudafricano en Francia fue encontrado muerto alrededor del hotel de París, cayó del piso 22

París, en vivo – El cuerpo del embajador Sudáfrica para FrancésNkosinathi Emmanuel Mthethwa fue encontrado en París, el martes 30 de septiembre por la policía, según lo informado por el periódico Le Parisien que citó fuentes relacionadas.

Anteriormente, el portal de noticias criminal ACTU17 informó la pérdida del embajador y el inicio de la investigación del caso.

Según el informe de Le Parisien, el cuerpo fue encontrado alrededor del Hotel Hyatt, supuestamente después de caer desde la ventana del piso 22 del hotel.

La noticia de la pérdida de Mthethwa fue informada por primera vez por su esposa, quien dijo que recibió un mensaje preocupante de él por la noche.

La Oficina del Fiscal de París dijo que el teléfono celular de Nkosinathi fue rastreado por última vez el lunes alrededor de las 3:00 p.m. hora local (alrededor de las 20:00 WIB) en el área de Bois de Boulogne, París.

La policía sospechaba que podría tener la intención de suicidarse y buscar en el bosque.

Bois de Boulogne es un Parque Forestal Recreativo de 850 hectáreas en West París, que alguna vez fue un lugar para cazar reinos.

Ahora, Bois de Boulogne es los pulmones verdes de la ciudad con caminos y bicicletas peatonales, lagos, parques, museos y instalaciones deportivas como la arena de carreras de caballos.

Con respecto a Nkosinathi, en la actualidad, la investigación de la causa de la muerte del embajador está siendo llevada a cabo por la brigada para la opresión del crimen contra las personas (BRDP) en París.