





Con las operaciones comerciales globales sintiendo las interrupciones después de los aranceles de Trump, el embajador de Israel en India, Reuven Azar, dijo el jueves que creía que los aranceles estadounidenses en la India son un problema temporal. El Embajador israelí Dicho además que el problema relacionado con el comercio entre los dos países se resolverá a través del diálogo.

El embajador israelí en la India, Azar, mientras hablaba con los medios de comunicación, dijo además que «las relaciones de India-Israel no se verán comprometidas».

Además, dijo: «No creo que tenga ningún efecto [on India-Israel relations]. No soy un experto en el mercado indio. Sé que cuando se trata del oficio entre India e Israel, no se va a socavar. Bueno, espero que este sea un problema temporal que se resolverá porque creo que los países tienen un interés común por continuar cooperando «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El impacto inmediato de los recientemente impuestos Tarifas de EE. UU. En las exportaciones indias pueden parecer limitadas, pero los efectos secundarios y terciarios en la economía plantean desafíos significativos que deben abordarse, como se destaca en un informe del Departamento de Asuntos Económicos del Ministerio de Finanzas.

Según el informe, se contiene el impacto inicial en las exportaciones; Podrían surgir efectos más amplios en áreas como cadenas de suministro, tendencias inflacionarias y la competitividad de los bienes indios en los mercados globales.

El informe indicó además que «si bien el impacto inmediato de las tarifas recientes de EE. UU. En las exportaciones indias puede parecer limitada, sus efectos secundarios y terciarios en la economía plantean desafíos», según ANI.

Para navegar por el desafiante entorno comercial global, el Primer ministro ha anunciado un conjunto de iniciativas políticas destinadas a impulsar el crecimiento y fortalecer la economía.

Además, la administración planea implementar las reformas GST de próxima generación en los siguientes meses. Estas medidas se centrarán en reducir la carga fiscal en los productos necesarios, que se proyecta que brinde un alivio directo a los consumidores al tiempo que aumenta la demanda de consumo.

La investigación también declaró que se proyecta que una mejora de calificación reciente brinde impulso adicional al reducir las tasas de endeudamiento, atraer más entradas de capital extranjeras, ampliar el acceso a los mercados financieros globales y reducir la presión inflacionaria. Como resultado, las empresas tendrán costos de insumos más bajos, lo que ayudará a impulsar el crecimiento económico.

