El embajador indonesio participa en no barra, apoyo al equipo nacional indonesio en Qatar Burns

DohaVIVA – atmósfera eufórica de apoyo para Equipo nacional indonesio Resulta que no solo resuena dentro del país. En Katardocenas de ciudadanos indonesios que son miembros de la comunidad diáspora También realizó un evento de visualización grupal (no barra) del partido del equipo nacional indonesio contra los anfitriones Equipo nacional de Arabia Saudita en el partido de calificación de la Copa Mundial 2026 en la zona asiática.

Este evento que no es de barra tuvo lugar en el Holiday Villa Hotel, Café Ole, Doha, y fue atendido directamente por el embajador de la República de Indonesia a Qatar, Ridwan Hasan, junto con su esposa. La presencia del embajador indonesio se sumó al entusiasmo de los partidarios presentes, lo que hace que este momento sea muy especial para la comunidad indonesia en el extranjero.



La atmósfera no barra del equipo nacional indonesio en Qatar

Uno de los no participantes de la barra, Artantie, vino con su esposo. Admitió que estaba muy entusiasmado a pesar de que el precio de las entradas que no son de barra era bastante alto, a saber, alrededor de IDR 225 mil por persona. Sin embargo, estos costos no amortiguaron el entusiasmo de la diáspora para reunirse y brindar apoyo al equipo de Garuda.



Los fanáticos del equipo nacional indonesio en Qatar miran al equipo nacional indonesio

Desde el comienzo del evento, la atmósfera era tan animada. El dominio del rojo y el blanco era claramente visible por los atributos de la audiencia que llenó la habitación. Cuando se jugó el himno nacional Indonesia Raya, todos los presentes se pusieron de pie y cantaron con entusiasmo, creando una atmósfera de emoción y orgullo.

Tan pronto como el partido comenzó en 00.10 WIB, los vítores y los gritos de apoyo resonaron en toda la habitación.

Cada oportunidad, cada ataque e incluso momentos cruciales en el campo fueron recibidos con entusiasmo. Además, Kevin Diks abrió la ventaja de Indonesia en el minuto 11 a través del punto de penalti. El ambiente está empeorando.

A pesar de que estaban lejos de su tierra natal, el espíritu de nacionalismo de la diáspora aún ardía intensamente en Doha esa noche.