





El Congreso El miércoles, golpeó al primer ministro Narendra Modi después de elogios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el jefe del ejército de Pakistán, diciendo que el tiempo para «esloganering, grandiosos, alardear y la conferencia está en lo que respecta a la diplomacia india».

«El autodenominado Vishwaguru y su banda de Chelas están brutalmente expuestas», dijo el Secretario General del Congreso (Comunicaciones) Jairam Ramesh en un puesto sobre X.

Al compartir un discurso de Trump alabando al jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, Ramesh escribió: «El tiempo para el esloganering, la grandiosa, el alarde y la conferencia están en lo que respecta a la diplomacia india. Los desafíos son muchos, no solo con los Estados Unidos sino con numerosos otros países».

Dijo que la fascinación de Trump por el hombre «cuyas declaraciones incendiarias, inflamatorias y comunalmente viciosas» proporcionaron el contexto del 22 de abril. Pahalgama Los ataques terroristas continúan.

«El presidente de los Estados Unidos no solo se ha reunido con el mariscal de campo Asim Munir en la Casa Blanca dos veces en los últimos tres meses, sino que ahora Trump dice que amaba la forma en que el mariscal de campo lo elogió por salvar vidas al detener el conflicto entre India y Pakistan el 10 de mayo. Trump dijo que su primer jefe de personal describió el tributo de campo como el tribunal de campo como» una cosa más hermosa «», dijo el líder del Congreso «, dijo el líder del Congreso».

Trump repitió el martes su afirmación de que terminó el gran conflicto entre la India con armas nucleares y Pakistán.

En sus comentarios a los líderes militares en Quantico, Trump también dijo que fue «honrado» cuando el jefe del ejército de Pakistán, Munir, «que es un tipo muy importante en Pakistán», lo elogió por salvar millones de vidas.

«He establecido tantas guerras» en los nueve meses de su administración, dijo.

«He establecido siete. Y ayer podríamos haber establecido el más grande de todos, aunque no lo sé, Pakistán e India fueron muy grandes, ambos potencias nucleares. Lo resolví «.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente