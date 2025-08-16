El elenco de ‘Someway Somewhere’ dice adiós, celebra el nom de Emmy de Jeff Hiller

Cuando comenzó la filmación en HBO «Alguien en alguna parte«En 2021, el cocreador y escritor Paul Thureen recuerda que él y los colaboradores Bridget Everett y Hannah Bos todavía estaban luchando contra dudas de que tenían un espectáculo.» Cuando hicimos el piloto por primera vez, pensamos, ‘¿Esto cuenta como un programa de televisión? ¿Puedes hacer un programa de televisión sobre estas personas y estos momentos? ”, Dice.

Alimentar esos pensamientos intrusivos fue una falta de precedentes. En pocas palabras, no había nada contra el cual mantener la historia de Sam (Everett), 40 años que regresa a su pequeña ciudad natal de Manhattan, Kan. Sin idea de lo que sigue. Pero tres temporadas después, eso es lo que la convirtió en una experiencia tan singular: una historia tranquila de la vida de la vida que se convirtió en un enhumedor eco de originalidad para la audiencia ciertamente pequeña pero poderosa que la observó y anunció a cualquiera que escuchara.

«Puedo caminar por la calle muy bien, pero luego, como, cada persona 25 sostendrá su mano sobre su corazón y dirá:» Gracias «», dice Jeff HillerQuién interpreta al mejor amigo de Sam, Joel. «Es el tipo de interacción perfecto. No tenemos el número de Marvel o lo que sea, pero las personas que la vieron, les encanta».

Cada temporada trajo nuevos campeones críticos y fanáticos que no se rendirían hasta que la serie fue reconocida por la academia de televisión. Valió la pena por el Tercera y última temporadaque consiguió nominaciones al Emmy para Hiller para apoyar al actor en una serie de comedia, y un asentimiento de escritura para Everett, Bos y Thureen’s Serie Finale Script. Si bien dos nominaciones son mucho menos de lo que sus seguidores más ardientes querían, el equipo creativo celebra este momento como una afirmación de una experiencia de la que todavía están asombradas.

«Es un trabajo que todos haríamos por el resto de nuestras vidas, pero también siento que logramos algo de lo que nos sorprendemos y nos están orgullosos», dice Everett. «Hicimos tres temporadas de un programa de HBO, que, creo, es bastante salvaje y bastante espectacular».

HBO Max

Las nominaciones también les dan una razón para retrasar el fin de este viaje. «Es muy divertido que todos podamos seguir un poco más, y tal vez sacamos un par más de espectadores», dice Bos.

La serie existe directamente en el género de dramas, mezclando su sentido del humor con una honestidad profundamente sentida sobre los altibajos de la vida. Pero no te equivoques. En la era de los dramas disfrazados de comedias en los premios de premios, «Somebody Somewhere» siempre lo vuelve a reír.

«Personalmente, casi nunca he tenido una conversación que no haya terminado en la risa», dice Everett.

En el transcurso de los 21 episodios de la serie, Sam resucita una amistad infantil con Joel, reconstruye la relación espinosa con su hermana, Tricia (Mary Catherine Garrison), a raíz de la muerte de su hermana mayor por cáncer y forma un pequeño grupo de amigos que le alienta a encontrar su lugar y propósito en el mundo. Ella da pequeños pasos hacia, y gigante salta de, el amor de los que la rodean. Se aprieta los dientes en los días difíciles de la vida, mientras aprende a apreciar aún más a los buenos. Esa aceptación impulsó gran parte del final de la serie, que cerró con Sam interpretando «The Climb» de Miley Cyrus para su familia elegida en el Cock N Bull Bar local.

«El piloto comenzó con Joel invitando a Sam al escenario y terminamos con Sam invitando a todos a su espacio», dice Bos. «Hay muchos paralelos que, en nuestra mente, muestran tanto crecimiento para estas personas, a quienes considero real».

El final vincula algunas de las historias, como que Tricia finalmente visite la casa de su hermana para procesar su pérdida juntos. Pero al igual que la vida, no pretende tener todas las respuestas.

«Lo que se sintió bien fue que el programa iba a terminar con Sam solo teniendo un buen día», dice Everett. «Que se sentía bien y que quería que sus amigos estuvieran allí, y que estaba tomando la iniciativa. No estábamos construyendo a un final de serie. La forma en que termina, funciona de esa manera. Pero también te prepara para ver qué sucede después».

El episodio final se abre a Joel tomando una posición en su vida. Desde que comenzó su relación con Brad (Tim Bagley) en la temporada 2, Joel se ha encontrado apoyado en la vida y la iglesia de su compañero más que la suya. En el final, se compromete a la iglesia a la que asistió en la temporada 1 mientras tranquilizaba a Brad, esto no es una reprimenda de su vida juntos. La dulce franqueza y positividad de Joel, canalizada a través del profundo pozo de respeto de Hiller por él, es a lo que los miembros de la academia sin duda respondieron al revisar sus boletas.

«Amo a Joel», dice. «Es muy real ver a Joel, y sin embargo, nunca has visto a alguien como Joel en la televisión. Sé exactamente quién es, pero no puedo señalar a ninguna otra persona de la cultura pop que sea como él. Eso requiere mucho trabajo, para ser como gay, pero también ama a la Iglesia. Los escritores hicieron todo este trabajo increíble y hermoso para que ese personaje se sienta real y que viva y nuificado».

El final comienza con el gran paso de Joel y termina con el abrazo de Sam de la vida que ha construido. Pero en el medio, los dos comparten, tal vez, el momento más importante de la serie. Es familiar para los fanáticos: Joel y Sam en el auto riéndose de algo u otro. Pero después de su propia metamorfosis personal, Joel reflexiona sobre el viaje que es su amistad: «Creo que eres mi persona, Sam». A lo que ella responde: «Eso podría ser lo mejor que alguien me haya dicho».

«Creo que esa escena cristaliza toda la serie», dice Everett. «Como parte de lo que Joel está pasando, él está descubriendo que ella es su constante. Y ella no ha entendido que esto es lo que necesitaba escuchar y anheló escuchar de él o de alguien. Para mí, el hecho de que ambos lleguen a tener un momento de descubrimiento juntos, realmente es solo un complemento a todo lo que han llevado en mi mente».

Thureen agrega: «El amor central siempre ha sido Sam y Joel. La idea del amor romántico, y si eso es algo a lo que está abierta, quién sabe a dónde irá. El punto es que está en un lugar donde puede abrirse hasta esa posibilidad».

Es a la imagen de la relación potencial de Sam con el gentil gentil Islandia (Ólafur Darri Ólafsson) que la serie termina, un abrazo del futuro con todo el amor de su familia y amigos a su espalda. Dado el reconocimiento de Emmy atrasado del programa, los fanáticos ahora han centrado su atención en manifestar una cuarta temporada. «Saltaríamos de regreso a una película u otra temporada», dice Everett. «Pero tendría que ser muy especial. No queremos hacer nada que elimine cualquier brillo de lo que hemos hecho. Creo que solo queremos hacerlo aún mejor. Sé que podemos, y tal vez algún día lo haremos».

Independientemente de la forma que tome, Hiller está listo para reunirse con Joel, The HBO Way. «Joel solo vivirá en Londres y solo llamará por teléfono».