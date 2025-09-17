El elenco de Chloe Bennet en el drama familiar de la NFL de Dan Fogelman en Hulu

Chloe Bennet se ha unido al elenco de HuluLa próxima serie dramática creada por Y Fogelman.

Bennet interpretará a la hija menor de un propietario del equipo de la NFL llamado Hank, quien es interpretado por William H. Macy, Variedad ha aprendido. Otros miembros del reparto anunciados anteriormente incluyen a Christopher Meloni como entrenador en jefe del equipo y Mandy Moore como otra de las hijas de Hank.

Bennet es mejor conocido por interpretar a la detective Lana Lee en «Interior Chinatown», la adaptación de la serie 2024 de Hulu de la novela 2020 de Charles Yu del mismo nombre. Bennet también recurrió como Robyn en la temporada 3 de «Dave» de FXX y interpretó a Daisy Johnson, también conocida como Quake en «Agents of Shield» de ABC durante siete temporadas de 2013 a 2020. En Dreamworks Animation Television «Abominable and the Invisible City», Bennet lideró el elenco de voz como Yi y se desempeñó como un productor de consultoría. A continuación, aparecerá en el Disney de Jonas Brothers+ «Una Navidad muy jonas». Bennet es representado por CAA, Entertainment 360, The LEDE Company, y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox.