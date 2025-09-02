El elemento de la comunidad de Sumatra del Norte, exclamó la entrega de aspiraciones pacíficas, Bobby Nasution apreció la condición de Sumatra North Sumatra y segura

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby expresar su aprecio a todas las partes relacionadas, que han contribuido a la realización de la atmósfera conducente Y Aman En North Sumatra, hasta ahora. Se espera que esto continúe manteniéndose en el futuro.

Esto fue transmitido por la nasución de Bobby en la ‘Oración Religiosa Cross con el Gobernador de Sumatra del Norte’ que tuvo lugar en el Hall de Tengku Rizal Nurdin, residencia oficial del gobernador, Jalan Sudirman número 41 Medan, martes (2/9/2025).

Observaciones fotográficas: Gobernador de Sumatra del Norte (North Sumatra) Bobby AfiFiSution junto con el vicegobernador de North Sumatra Surya y Forkopimda, realizó oraciones interreligiosas con una serie de alianzas de trabajo, estudiante y OJOL en el Tengku Rizal Nurdin Hall, Jalan Sudirman No 41 Medan, martes (02/09/2025).

«Expresamos nuestra gratitud a todos los líderes de la comunidad, trabajadores, taxis de motocicletas en línea, estudiantes, que realizan actividades de acción en el camino, podemos ver a estos amigos que no forman parte de los anarquistas y no son parte de la destrucción, le agradecemos, esta es una señal de nuestro amor por Sumatra del Norte», dijo Bobby.

Según Bobby, Sumatra del Norte era propicio y se logró seguro debido a los esfuerzos conjuntos de todas las partes que pidieron un mensaje pacífico. Por lo tanto, estos esfuerzos deben mantenerse.

«Estamos seguros de que las condiciones en el norte de Sumatra están manejando o entregando aspiraciones en comparación con otras regiones, tal vez se nos puede decir que sean mejores, creemos que este es nuestro arduo trabajo», dijo Bobby, a los elementos de las personas presentes.

En esta ocasión, los elementos de la sociedad consisten en líderes religiosos, líderes comunitarios, representantes estudiantiles, organizaciones juveniles, taxistas de motocicletas en línea, trabajadores a North Sumatra Forkopimda, también pidieron de manera compactación para la entrega de aspiraciones pacíficamente. Para que la frescura y la seguridad continúen manteniéndose en Sumatra del Norte.

El representante de los trabajadores Willy Agus Utomo apeló a toda la comunidad para proteger el norte de Sumatra. Según él, los disturbios dificultarán a la gente. Por lo tanto, se debe llevar a cabo la entrega de aspiraciones pacíficamente.

«Porque si hay disturbios que son difíciles para nosotros ser personas pequeñas, más tarde la comida costosa y los que sienten que son personas pequeñas», dijo Willy.

El presidente de la Junta Regional de Maraham Harahap de Sumatra North Nahdlatul Ulama (PWNU) espera que la cohesión de todas las partes continúe siendo manteniéndose. Para que se pueda mantener la seguridad de la comodidad de Sumatra del Norte. Según él, North Sumatra es una miniatura de la República de Indonesia.

«Si es seguro Sumatra del Norte, Dios, Indonesia estará a salvo», dijo Marahim.

Los representantes estudiantiles de Sintong Sinaga que son miembros de Cipayung Plus pidieron al movimiento estudiantil que fuera propicio y se enfocara en problemas humanitarios y problemas nacionales. Solicitó que el movimiento estudiantil no dañe las instalaciones públicas que dañan a la comunidad.

«Los estudiantes luchamos constantemente por las personas cuyos problemas se centran en los problemas humanitarios y los problemas nacionales, apelamos al movimiento de los estudiantes para que sigan siendo problemas propiciosos y humanitarios», dijo Singong.

Las condiciones de Sumatra del Norte son propicias

Sultan deli Mahmud Arya Lamantjitji Perkasa Alam Syah apreció el gobierno provincial de Sumatra del Norte y Sumatra North Sumatra Forkopimda, que había buscado una situación propicio en Sumatra del Norte. Espera que estas condiciones continúen siendo manteniéndose.

«Estamos agradecidos de que Sumatra del Norte esté en una condición propicio y segura, esto es gracias a todos los presentes hoy, por supuesto, del Sultanato de deli, siempre continuamos rezando para que las condiciones en Sumatra del Norte sigan siendo propicias y seguras siempre», dijo el Sultán.

Representantes de taxis de motocicletas en línea que son miembros del Medan Ojol y la combinación circundante (Godams) de M Hilal siempre instan a sus colegas a mantener siempre la conductividad al expresar aspiraciones. Como en la manifestación en la Policía Regional de Sumatra North ayer (1/9/2025), su partido llevó a cabo una acción simpática pacífica.

«Anoche, todos los propicios, gracias a Dios, no recibieron anarquistas y dañaron las instalaciones públicas, todos somos órdenes», dijo Hilal.

Representante de la Organización Juvenil Cross -Man, que también es presidente de la juventud de Sumatra North Sumatra Muhammadiyah Syarif Lubis, dijo que su partido estaba comprometido a mantener a North Sumatra segura y propicio. Así como supervisar la democracia saludable por el bien de la unidad indonesia. También invitó a la gente de Sumatra del Norte a ser sabio para aceptar y difundir información en la sala de redes sociales.

La oración interreligiosa fue dirigida por seis líderes religiosos en el norte de Sumatra. El católico dirigido por el Pastor del Padre Reverendo Joseph Lesta S Pandia, Islam dirigido por Ustaz Ardiansyah, hindú dirigido por Pinandita M Manogren, cristiano dirigido por el reverendo Ahmad Sajlidk Pinem, Buda dirigido por Dharma Doma Alberto Masli, confucio dirigido por Muslim Linggouw.

Also present at the occasion was the North Sumatra Deputy Governor Surya, North Sumatra Regional Police Chief Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Rio Firdianto, Kajati North Sumatra Harli Siregar, Chairman of the North Sumatra DPRD Erni Ariyanti Sitorus, North Sumatra Provincial Secretary Togap Simangunsong and representatives of other community elementos.