El elegante jefe de la declaración de la declaración Persija después de defender el campeón de la Super League 2025/2026

VIVA – Perseguidor Yakarta se desempeña impresionante al comienzo de la temporada. Súper liga 2025/2026. Hasta entrar en la quinta semana, los Tigres Kemayoran todavía están invictos y cómodos sentados en la parte superior de la clasificación.

Escuadrón de cuidados Mauricio Souza Recoge 10 puntos de cuatro partidos. Los detalles son tres victorias y un sorteo. Esta nota hace que Persija sea temporalmente el equipo más consistente al comienzo de la competencia. Con esta actuación, los Kemayoran Tigers fueron defendidos como el campeón de la Super League 2025/2026

Aun así, el director de Persija, Mohamad Prapanca, enfatizó que todavía era demasiado temprano cuando hablaba del título. Según él, el viaje de la temporada sigue siendo largo y cualquier cosa puede pasar.

«Desde el principio dije, llegamos demasiado temprano al aura de los campeones», dijo Prapanca en un evento de café con Persija en Persija Cafe el jueves.

«Debido a que todavía hay 30 partidos más, y todos los clubes se perfeccionarán entre sí. Esperamos que la experiencia de los entrenadores sea un equipo para el resto de esta pelea, con suerte puede ser consistente», agregó.

Prapanca enfatizó, la gerencia está lista para apoyar completamente las necesidades del equipo para seguir siendo competitivos durante toda la temporada. A partir de mantener el estado del jugador para cumplir con la solicitud del entrenador con respecto a las municiones adicionales en el mercado de transferencias.

«Es por eso que tenemos gerentes, equipos de entrenamiento, director deportivo. Debemos continuar interactuando de manera rutinaria para ver la procesión si veremos periódicamente más tarde», explicó Prapanca.

«Por ejemplo, por ejemplo, en la segunda ronda hay una discusión, ya sea que necesitemos una transferencia de jugadores, o debemos fortalecer una determinada posición, esto es lo que debemos evaluar», concluyó.

Con un desempeño prometedor, Persija se ha convertido en uno de los candidatos fuertes para el campeonato esta temporada. Sin embargo, el viaje sigue siendo largo y la consistencia será la clave principal para los Tigres Kemayoran.