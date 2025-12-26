El ejército tailandés condena los ataques con cohetes camboyanos contra zonas civiles

Jacarta – Dominio Región Primer ejército Tailandiacondenando al equipo Camboya arriba ataque cohete que afectó a un pueblo civil cerca de la frontera.

Calificaron esta acción como una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

El ejército tailandés declaró que el jueves 25 de diciembre de 2025, las tropas camboyanas dispararon 40 cohetes BM-21 contra la aldea de Ban Khlong Phaeng en el distrito de Ta Phraya, provincia de Sa Kaeo, el jueves por la mañana.



Cohete militar camboyano alcanza un minimercado en la frontera con Tailandia

El ataque causó daños generalizados a viviendas de residentes, instalaciones públicas, tierras agrícolas y carreteras locales.

El uso de armas pesadas contra zonas civiles muestra una falta de voluntad para resolver el conflicto y es una violación deliberada del derecho internacional, dijo un comunicado del Primer Comando Regional del Ejército de Tailandia.

Esta escalada se produjo tras la muerte de un soldado tailandés, el soldado Thanaphat Nanthawong, que murió en enfrentamientos en la frontera en el distrito de Khok Sung el 23 de diciembre.

Fue el soldado número 23 en morir desde que se reanudaron las hostilidades el 8 de diciembre.

El jueves se celebró una ceremonia militar en la base aérea de Watthana Nakhon para presentar sus últimos respetos al soldado Thanaphat, antes de que su cuerpo fuera trasladado en avión a su ciudad natal en la provincia de Amnat Charoen.

Mientras tanto, aunque las conversaciones militares entre Tailandia y Camboya comenzaron en la provincia de Chanthaburi, Tailandia, el miércoles 24 de diciembre de 2025, según se informa, la situación en la zona fronteriza sigue siendo inestable.