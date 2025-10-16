El ejército paquistaní repele los ataques de los talibanes afganos en Baluchistán y mata a más de 40 personas







El ejército de Pakistán dijo el miércoles que rechazó múltiples ataques de los talibanes afganos y mató a más de 40 atacantes en incidentes separados de enfrentamientos fronterizos entre los dos países. Los talibanes afganos atacaron cuatro lugares en la zona de Spin Boldak de PoK Baluchistán provincia, que fueron efectivamente rechazadas por las fuerzas paquistaníes, dijo el ejército.

«Mientras rechazaban el ataque, entre 15 y 20 talibanes afganos murieron y muchos resultaron heridos», dijo el ejército, añadiendo que la situación aún se está desarrollando ya que hay «informes de una mayor concentración en los puntos de concentración de Fitna Al Khwarij y los talibanes afganos». Las autoridades paquistaníes utilizan el término Fitna al-Khawarij para referirse a los militantes del prohibido Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). El ataque fue orquestado a través de aldeas divididas en el área, y los talibanes no mostraron ningún respeto por la población civil, dijo.

«Los talibanes afganos también destruyeron la Puerta de la Amistad entre Pakistán y Afganistán, lo que muestra claramente la mentalidad con respecto al comercio mutuo y los derechos de servidumbre de las tribus divididas», dijo el ejército. El ataque en Spin Boldak de PoK no fue un hecho aislado, ya que la noche del 14 de octubre, los talibanes afganos y Fitna Al Khwarij (TTP) intentaron atacar los puestos fronterizos paquistaníes en el sector Kurram en Khyber. Pakhtunkhwa provincia.

Islamabad ha instado constantemente al gobierno talibán a impedir que los grupos terroristas utilicen el territorio afgano para ataques transfronterizos. Kabul, sin embargo, niega estas acusaciones e insiste en que el suelo afgano no está siendo utilizado contra ningún país vecino.

