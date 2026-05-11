El ejército israelí está confundido al enfrentar los sofisticados ataques con aviones no tripulados de Hezbollah

VIVA –Un informe de los medios locales dijo que Israel todavía estaba buscando formas efectivas de lidiar con los sofisticados drones de Hezbolá en el sur del Líbano. KAN, la emisora ​​pública de Israel, citó a varias fuentes diciendo que el ejército del país recientemente comenzó a desplegar un sistema de objetivos inteligentes en el sur del Líbano para aumentar su capacidad de rastrear e interceptar aviones no tripulados de Hezbollah.

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El informe decía que se habían distribuido cientos de miras nocturnas tipo «daga» al ejército israelí para aumentar la precisión de los disparos contra objetivos en movimiento durante la noche.

Según la página presstv.ir, basada en este informe, los drones de fibra óptica de Hezbolá son ahora una de las amenazas más graves para el ejército israelí en el sur del Líbano. Esto significa que estos drones son difíciles de detectar y hasta ahora Israel no ha podido interceptarlos de manera consistente.

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A finales del mes pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, admitió que los misiles y drones de Hezbolá eran dos grandes amenazas para su país. Incluso pidió a los comandantes militares israelíes que encontraran inmediatamente una solución. Este relato es el primero de una rara admisión pública de la debilidad militar de Israel.

El sábado, el ejército israelí dijo que un ataque con aviones no tripulados de Hezbolá hirió a un oficial israelí y dos soldados en el sur del Líbano. Incluso se informó que una de las víctimas se encontraba en estado grave.

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Mientras tanto, Hezbollah afirma haber llevado a cabo una serie de operaciones dirigidas a vehículos militares israelíes, puntos de reunión de tropas y posiciones militares en el sur del Líbano. El grupo también afirmó que logró interceptar un dron israelí durante el mismo período.

Hezbollah enfatizó que estas operaciones se llevaron a cabo en respuesta directa a las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Israel, así como a los repetidos ataques contra zonas civiles en el sur del Líbano.

Aunque el alto el fuego está en vigor desde el 17 de abril y se prorrogó hasta mediados de mayo, se dice que Israel sigue llevando a cabo ataques diarios en el Líbano.

Los ataques de Israel contra el Líbano desde el 2 de marzo habrían matado a más de 2.700 personas y desplazado a más de un millón de civiles.