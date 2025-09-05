El ejército israelí emitió inmediatamente una orden de evacuación de civiles de la ciudad de Gaza

Yakarta, Viva – Militar israelí emitirá comando de evacuación para civiles De Ciudad de GazaPalestina, en los próximos días, como parte del plan de ocupación de la ciudad.

«La segunda fase de la operación de Chariots II de Gideon, que incluye una campaña masiva de ataque aéreo la próxima semana, seguida de ataques terrestres para controlar completamente la ciudad de Gaza y evacuar su población», según lo citado por el Canal 14 Israel, viernes 5 de septiembre de 2025.

El miércoles, el ejército israelí anunció el comienzo de la segunda fase del ataque para ocupar Gaza. El Jefe de Gabinete de las Fuerzas Armadas Israelí, Eyal Zamir, visitó la frontera de Gaza.

Gaza Boy asesinado por una paleta de asistencia humanitaria impuesta desde el aire

«Revisar la situación operativa y confirmar el plan para expandir la operación», según lo informado por el Canal 14.

Primer ministro israelí Benjamin NetanyahuEl 20 de agosto de 2025, también ordenó la aceleración del plan de ocupación para devolver la Franja de Gaza, a partir de la ciudad de Gaza.

Al llevar a cabo sus ambiciones con el Maestro Gaza, Netanyahu ignoró las advertencias internacionales de que los pasos del régimen podrían destruir todos los bolsillos palestinos. También empeorará automáticamente el sufrimiento de los palestinos y provocará refugiados masivos.

Para obtener información, Israel ha matado a más de 64.200 palestinos en Gaza, desde octubre de 2023. La campaña militar del régimen colonial también ha devastado el área de bolsillo que ahora enfrenta el hambre.

En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Además, Israel también enfrentó una demanda de genocidio en la Corte Internacional de Justicia para la Guerra en la Región. (Hormiga).