El ejército israelí dice que el alto el fuego en Gaza ha entrado en vigor cuando las tropas comienzan a retirarse







Un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entró oficialmente en vigor a partir del mediodía, hora local, del viernes, informó la agencia de noticias AP, citando al ejército israelí. Israel también afirmó que sus tropas han comenzado a retirarse a las líneas de despliegue acordadas.

El anuncio se produce tras la aprobación por parte del Gabinete israelí de un plan de alto el fuego mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye la liberación de todos los rehenes restantes en poder de Hamás y la liberación de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Poco después de la declaración militar, decenas de miles de palestinos reunidos en Wadi Gaza comenzaron a desplazarse hacia el norte, lo que indica un cauto optimismo de que los combates podrían estar terminando después de dos años de conflicto devastador, informó AP.

Sin embargo, a pesar de la declaración de alto el fuego, los residentes de Gaza informaron de intensos bombardeos durante las primeras horas del viernes, lo que generó confusión y preocupación sobre la implementación del acuerdo.

En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, el residente desplazado Mahmoud Sharkawy dijo que el fuego de artillería se intensificó en las primeras horas de la mañana.

«El bombardeo ha aumentado significativamente hoy», dijo Sharkawy, añadiendo que se habían oído aviones militares volando a baja altura.

Informes similares llegaron desde el norte de Gaza, donde dos residentes de la ciudad de Gaza describieron bombardeos de artillería en curso, informó AP.

Rami Mhanna, director general del Hospital Shifa, confirmó los continuos bombardeos tanto en el sur como en el norte de la ciudad de Gaza, diciendo: «Es confuso, hemos estado escuchando bombardeos toda la noche a pesar de las noticias del alto el fuego».

Heba Garoun, una residente que huyó del este de la ciudad de Gaza después de que su casa fuera destruida, se hizo eco de la incertidumbre que se siente sobre el terreno.

Según Khalil al-Hayya, alto funcionario de Hamás y principal negociador, los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego incluyen:

La liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos

La apertura de los pasos fronterizos con Egipto

El flujo sin obstáculos de la ayuda humanitaria

La retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Al-Hayya añadió que todas las mujeres y niños encarcelados en Israel serán liberados, aunque no proporcionó detalles específicos sobre el alcance de la retirada de tropas israelíes.

En un discurso televisado el jueves por la noche, Al-Hayya declaró: “Declaramos hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y la agresión contra nuestro pueblo”.

Señaló además que Hamás y otras facciones palestinas ahora se centrarían en la búsqueda de la autodeterminación y el establecimiento de un Estado palestino.

La Oficina del Primer Ministro israelí emitió un breve comunicado el viernes temprano confirmando que el Gabinete había aprobado el “esquema” del acuerdo, sin abordar los elementos políticamente más sensibles del acuerdo.

Estados Unidos enviará tropas para monitorear el alto el fuego

Para ayudar a monitorear y apoyar la implementación del alto el fuego, los funcionarios estadounidenses confirmaron que se desplegarían aproximadamente 200 tropas estadounidenses en Israel como parte de una misión de supervisión internacional más amplia. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, citando la sensibilidad de los detalles.

Control sobre Gaza

Un funcionario de seguridad israelí, que también habló de forma anónima, afirmó que según los nuevos términos, el ejército israelí conservaría el control de aproximadamente el 50% de Gaza como parte de su redespliegue.

El acuerdo marca un importante punto de inflexión en el conflicto y se considera un paso hacia el fin de una ruinosa guerra de dos años que ha cobrado un alto precio entre los civiles y desestabilizado la región.

(Con entradas AP)





