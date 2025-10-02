El ejército israelí del barco global Sumud Flotilla, Greta Thunberg CS Activista fue arrestado

Tel Aviv, Viva – militar Israel emboscada algunas bote Del Super Ship Global Flotilla que trajo asistencia humanitaria al camino Gaza que está rodeado y tiene mucho activista dentro de él.

Al menos tres barcos de la flota global de Sumud, que consta de 44 barcos y alrededor de 500 activistas, interceptó alrededor de 70 millas náuticas (130 km) de Gaza Beach, según el organizador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo en una carga en X el miércoles que «algunos barcos» de la flota «fueron detenidos de manera segura y que sus pasajeros fueron trasladados al puerto de Israel».

El ministerio escribe que la activista sueca Greta Thunberg, que está en el barco principal de Alma, «y sus amigos en un estado seguro y saludable». El ministerio también compartió videos que mostraban a Thunberg.

El ejército israelí emboscó el barco global Sumud Flotilla en Gaza Waters

Hasta ahora, al menos seis barcos han sido interceptados por la Armada israelí, según el grupo activista. Los nombres de los barcos son Deir Yassin/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma y Sirius.

Algunos barcos fueron atacados por acciones de «agresión activa», dijo. «Los barcos de Florida fueron atropellados deliberadamente por el mar. Yula, Meteque y otros barcos han sido atacados por cañones de agua», dijo en Telegram. Todos los pasajeros en el barco no resultaron heridos, agregó.

Antes de ser interceptados, los barcos habían logrado navegar más allá del punto donde la flota de Madleen fue interceptada por las fuerzas israelíes a principios de este año.

Antes de que comenzara la intercepción, los activistas advirtieron que el ejército israelí había cortado sus conexiones desactivando sus dispositivos, lo que afectó a las cámaras, las transmisiones en vivo y sus sistemas de comunicación que permitieron que estos barcos entregaran mensajes a todo el mundo.

El canal oficial de la flota global de Sumud condenó las acciones de Israel en un comunicado, diciendo que los barcos de la misión fueron «interceptados ilegalmente».

«Las personas que tienen conciencia han sido secuestradas», dijo en X. «La flota no violó la ley. Lo ilegal es el genocidio de Israel, el bloqueo ilegal de Gaza de Israel y el uso del hambre por parte de Israel como arma».

La declaración instó a los partidarios a presionar al gobierno para que actúe, escribiendo: «Exigen a su gobierno que rompa la relación con Israel».

La ciudadana y activista de los Estados Unidos, Leila Hegazy, que se encuentra en uno de los barcos, subió un mensaje previamente grabado en las redes sociales que declaró que al distribuir el video, había sido «secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes y llevado a Israel fuera de su voluntad».

«Les pido a todos que presionen al gobierno de los Estados Unidos para que ponga fin a su participación en el genocidio del pueblo palestino en Gaza y también que garanticen un retorno seguro para cada trabajador humanitario en esta misión», dijo.

La activista sueca Greta Thunberg, que fue secuestrada por Israel, fue deportada

Será deportado de Israel

Hassan Jabareen, director del Centro Legal, IS, quien previamente representó a los activistas dijo a Al Jazera que «esta vez, no sabemos qué hará Israel».

Los activistas pueden ser deportados dentro de las 72 horas, de acuerdo con la ley, o llevados a los tribunales dentro de las 96 horas. Agregó que algunos activistas podrían detenidoPero señala que Israel generalmente elige la liberación inmediata.

«Si los atrapan y los sostienen, puede causar una situación dañina, porque la cobertura de los medios continuará mientras estén detenidos», dijo Jabareen.

El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, dijo que los activistas serían deportados después de que las vacaciones judías de Yom Kippur terminaran el jueves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turcos condenó la intercepción de estos barcos por parte de Israel, condenándolo como «actos de terrorismo» y serias violaciones del derecho internacional. En un comunicado, el Ministerio dijo que estaba tomando la iniciativa para garantizar que los ciudadanos turcos y otros pasajeros de inmediato fueran detenidos por las fuerzas israelíes.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que se esperaba que las operaciones israelíes tomaran dos o tres horas. Le dijo a la televisión del gobierno de RAI que los barcos serían retirados al puerto Ashdod en Israel y que los activistas serían deportados en los próximos días. También dijo que las fuerzas israelíes habían sido advertidas de «no usar la violencia».

A medida que circulaban las noticias sobre la intercepción en las redes sociales, las protestas estallaron en varias ciudades importantes del mundo, incluidas Atenas, Roma, Berlín, Bruselas, Túnez y Ankara. La unión más grande de Italia pidió una huelga general el viernes como protesta por el tratamiento de Flotila Sumud.

Flotilla Global Sumud Es una iniciativa marítima de la sociedad civil internacional lanzada a mediados de -2025, que tiene la intención de desglosar el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. La flotilla consta de más de 50 barcos con miles de participantes de más de 44 países.

Algunos esfuerzos para romper el bloqueo israelí habían tenido éxito antes de 2010, pero desde entonces los barcos fueron emboscados o atacados por las fuerzas israelíes, la más reciente en junio y julio, con otros barcos atacados por drones en mayo de 2025.