El ejército israelí capturó a varios alcaldes en Cisjordania desde agosto





Yakarta, Viva – Equipo Israel Atrapar a Ibrahim asi, alcalde Qarawat Bani Hassan, Cisjordania, el sábado, en una ola de arresto de funcionarios Palestina que ha aumentado desde agosto, dijo el informe de los medios de comunicación palestinos.

Informó la televisión nacional palestina, las tropas israelíes invadieron la ciudad cerca del salfit y arrestaron a ASI y un conductor de excavadores, Galib Reyyan. La excavadora que usaron también fue confiscada.

Ambos fueron arrestados por supuestamente tratar de mover el gran bloque de concreto instalado por los soldados israelíes en la entrada de la ciudad.

Los residentes dijeron que el bloque con la puerta de hierro instalada por Israel redujo la carretera de acceso y puso en peligro al conductor.

Se han producido algunos accidentes de tráfico debido a este obstáculo.

ASI es el quinto alcalde capturado por Israel en Cisjordania desde el 23 de agosto.

En el último mes, Israel también arrestó al alcalde de al-Mughayyir (Amin Abu Alia), Hebrón (Tayseer Abu Sneineh), Qubeiba (Nafiz Hammoudeh) y Silat al-Zahr (Abdul Fattah Abu Ali).

Desde que Israel llevó a cabo la Guerra del Genocidio contra Hamas y el pueblo palestino en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, la escalada de violencia, redadas y arrestos en Cisjordania y Jerusalén Este aumentó considerablemente. (Hormiga)

En el último mes, Israel también arrestó al alcalde de al-Mughayyir (Amin Abu Alia), Hebrón (Tayseer Abu Sneineh), Qubeiba (Nafiz Hammoudeh) y Silat al-Zahr (Abdul Fattah Abu Ali).









