





La fuerza de Romeo del Ejército Indio organizó el jueves un gran campamento médico en la Cordillera de Pirpanjal de Arai para proporcionar alivio médico a los pacientes que padecen enfermedades estacionales debido a la temporada de lluvias drásticas.

Romeo Force proporcionó un campamento médico gratuito a la población de 15,000 de la aldea de Arai en Poonch y distribuyeron sillas de ruedas libres y palitos para caminar a personas especialmente capacitadas.

Un gran número de personas participaron en el campamento médico gratuito, donde los médicos verificaron a los pacientes a fondo y proporcionaron medicamentos gratuitos a los necesitados. El comandante de la brigada de la Fuerza Romeo del Ejército Indio del sector 6 también participó en el campamento médico gratuito.

En declaraciones a Ani, Abdul Rahim, un residente de la aldea de Arai, dijo: «Hoy, el ejército indio estableció un campamento en el que los jóvenes, ancianos, mujeres y hermanas de la aldea recibieron tratamiento gratuito y medicamentos. Las sillas de ruedas, los palos y muchas otras cosas que eran necesarias para el movimiento de los empleados especial se les dio a través de este campamento».

Rahim agradeció al ejército indio por mantener la aldea de Arai en primer lugar. «Nuestro pueblo es pobre, por lo que nadie se enfoca en nuestra aldea, pero el ejército indio ha mantenido nuestro pueblo en primer lugar, por lo que estamos agradecidos por eso».

Otro residente de la aldea, Aman Farooq, dijo que el ejército indio había organizado este programa hace dos o tres meses, pero se retrasó debido a la lluvias.

«Agradezco mucho al ejército indio, que estableció un campamento médico aquí y recibió tratamiento gratuito para los enfermos que no pudieron ir a Mandi. Nos proporcionaron 23 sillas de ruedas, palos y máquinas para las personas especialmente capacitadas. Estamos agradecidos con el ejército indio», dijo Farooq a Ani.

Mohammad Fariq Mallik, otro residente de la aldea, dijo que debido al cambio en el clima, había un riesgo de fiebre y tos, por lo que el ejército indio les brindó un servicio gratuito.

«Siempre entiendo que el ejército es nuestro, estamos entre el ejército. Nuestro Ejército indio siempre ha trabajado para la gente. Este pueblo tiene una población de 15,000. El ejército indio hizo un buen trabajo realizando este programa. Se merece todas las alabanzas «, le dijo Mallik a Ani.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente