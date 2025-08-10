El ejército indio continúa operaciones de ayuda en el Dharali de Uttarakhand, Harsil







Días después de que las inundaciones repentinas crearon un estragos en partes de UttarakhandEl ejército indio continuó sus operaciones de ayuda el domingo. Según la agencia de noticias ANI, el ejército indio está alerta con la ejecución de las extensas operaciones de asistencia humanitaria y ayuda de desastres (HADR) en Dharali y Harsil del estado.

Se ha informado que los equipos de ingeniería, búsqueda, médico y comunicación del ejército indio están trabajando las 24 horas para restaurar la conectividad, rescatar a los civiles varados y apoyar a las comunidades locales para restaurar la normalidad en las áreas de deslizamiento y nube de Uttarakhand.

El enfoque principal de las tropas permanece en restaurar vínculos vitales. La Organización Border Roads (BRO) y los ingenieros del Ejército están trabajando duro para construir un puente Bailey de 90 pies en Limchigarh, incluso cuando el trabajo de autorización está en marcha en los tramos de carretera muy dañados entre Gangotri y Uttarkashi. Además, también se está construyendo un cable de 330 pies para conectar secciones de carreteras sumergidas y restaurar el movimiento en la carretera lo antes posible.

El sábado, 33 salidas de helicópteros, incluidas las del ejército y la aviación civil, evacuaron a 195 civiles de las áreas afectadas. Casi 200 turistas fueron asistidos en cruzar zonas de deslizamiento de tierra y llegar al Harsil Helipad para la evacuación en adelante, informó ANI. Después de su rescate, el ejército indio proporcionó comida y alojamiento a más de 110 turistas varados.

Mientras tanto, la operación de búsqueda de soldados y civiles desaparecidos se está llevando a cabo con el apoyo de cinco perros de búsqueda y rescate (SAR) altamente capacitados, drones, radar de penetración en el suelo (GPR) y equipos lidar. El espacio libre de los escombros, la reanimación de las pasarelas y la construcción de vías temporales también están en marcha para mejorar el acceso al suelo.

Además, varios equipos médicos del ejército indio han tratado a 35 pacientes, incluidos turistas y residentes locales. Además, se han volado medicamentos y suministros adicionales desde Dehradun Para asegurarse de que cada persona golpeada por la tragedia obtenga el mejor tratamiento y cuidados intensivos.

La agencia de noticias ANI también informó que la comunicación ha sido completamente restaurada entre Harsil y Nelong, con fibra óptica dañada reemplazada e Internet satelital extendido a la aldea de Dharali.

Se programan suministros adicionales para el 10 de agosto, luego de la entrega de más de 1.4 toneladas de raciones frescas y secas a través de vuelos de mantenimiento del aire. En la vecindad, el almacenamiento de combustible también se ha establecido para asegurarse de que las operaciones aéreas en curso se realicen sin problemas.

El ejército indio continúa defendiendo su lema de «servicio antes que uno mismo» ante condiciones desafiantes, asegurando el ahorro de vidas, la restauración de la infraestructura crítica y la provisión de alivio a los afectados.

(Con entradas de ANI)





Fuente