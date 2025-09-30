





La División Golden Arrow del Cuerpo de Vajra del Ejército Indio conmemoró el martes al Jubileo de Diamantes de la Victoria de la India contra Pakistán En la guerra de 1965 en Asal Uttar en Punjab, Agencia de noticias ANI.

El gobernador de Punjab, Gulab Chand Kataria, quien fue el invitado principal, asistió al evento junto con el teniente general Manoj Kumar Katiyar, Param Vishisht Seva Medal (PVSM), Uttam Yudh Seva Medal (Uysm), Ati Visht Seva Seva (avm), comandante general de comandos occidentales, Otros Medios militares, War Visht Visht Seva (avsm), comandante general de comandos occidentales, Otro Medio Medicetos, War Visht. Naris, dignatarios civiles, estudiantes y una gran reunión de ciudadanos locales, según el Gobierno de la India.

Durante la conmemoración, se le rindió homenaje a los valientes soldados de la Batalla de Asal Uttar y la batalla de Barki, cuyo coraje indomable y sacrificio supremo cambiaron el rumbo de la guerra de 1965 a favor de la India, informó ANI.

También se pagó un homenaje especial al trimestre de la compañía, el maestro Havildar (CQMH) Abdul Hamid, Param Vir Chakra (póstumo), cuya valentía inigualable para destruir tanques enemigos avanzados, junto con su sacrificio final, continúa inspirando a las generaciones futuras.

En su discurso, el gobernador Kataria expresó su gratitud al Ejército indio Por su inquebrantable compromiso de salvaguardar la soberanía de la nación y preservar el orgulloso patrimonio militar de la India, informó ANI.

«La inauguración de ‘Archives-Cum-Museum’ y ‘Hamid Gallery’ no solo inmortalizarían a los héroes de 1965, sino que también servirían como fuente de educación, conocimiento e inspiración para las generaciones futuras», dijo, alabando aún más al Ejército y al Trust Indio Nacional para el Arte y el Patrimonio Cultural (intach) (intach) para promover la turismo fronterizo y fortalecer la conexión entre los ciudadanos y los soldados para el arte y la herencia cultural (intach).

El gobernador también enfatizó la confianza que la nación reposará en el ejército indio para enfrentar cualquier desafío futuro, ya sea tradicional o emergente.

«A medida que India avanza hacia la era de Amrit Kaal, el Ejército continuará desempeñando un papel fundamental para garantizar la seguridad nacional, fomentar la unidad e inspirar a los jóvenes a dedicarse al servicio de la nación con coraje, disciplina e integridad», agregó.

Durante el evento, los veteranos de guerra y Veer Naris fueron honrados en reconocimiento de sus sacrificios. Los Archivos/Museo fueron inaugurados como un repositorio permanente de la Guerra de 1965, preservando la historia, los artefactos y las historias de valor para la posteridad.

La Galería Hamid, dedicada a la memoria de CQMH Abdul Hamid, Param Vir Chakra (PVC), también se abrió al público como una marca de gratitud a uno de los héroes más valientes e intrépidos de la India. Además, una bandera nacional de 72 pies de altura fue levantada en el War Memorial por el teniente general Manoj Kumar Katiyar, PVSM, UYSM, AVSM.

El Centro declaró que las celebraciones del Jubileo de Diamantes en Asal Uttar reforzaban el vínculo duradero entre las fuerzas armadas y Ciudadanos indios.

(Con entradas ANI)





