El ejército evacúa a más de 700 personas atrapadas en inundaciones repentinas en Jammu, Pathankot







El ejército indio ha llevado a cabo múltiples operaciones de rescate, evacuando a 715 personas, incluidos los empleados del gobierno y el personal de BSF y CRPF, que estaban atrapados en inundaciones repentinas en Jammu y sectores de Pathankot, dijeron las autoridades el martes, informó PTI.

Se desplegaron trece columnas de alivio y rescate de inundación en respuesta a las graves inundaciones, dijo el profesional de defensa. «Estas columnas están trabajando incansablemente en un clima desafiante para salvar vidas», agregó.

Hasta el momento, los esfuerzos coordinados con la administración civil han resultado en la evacuación de 635 ciudadanos, incluidos 12 personal de BSF y 22 CRPF, dijo.

«El Ejército sigue comprometido a proporcionar toda la asistencia necesaria para garantizar la seguridad ciudadana durante esta crisis», agregó el portavoz.

El inundacionescausado por una lluvia implacable, vastas áreas sumergidas, interrumpiendo la vida normal. En el área de Makwal, una columna de alivio de inundación del Cuerpo de Caballero Blanco rescató al personal de BSF varado a pesar de las condiciones adversas, informó PTI. Las tropas de ingenieros utilizaron todos los recursos disponibles para navegar en fuertes corrientes, evacuando a nueve civiles, incluidos los niños, a la seguridad.

En una operación conjunta, ejército y Fuerzas aéreas Los helicópteros rescataron a 60 empleados del departamento de recursos hídricos del gobierno de Punjab varados en Madhopur Headworks en el aluvión después de que el creciente río Ravi cortó el acceso. El personal había sido abandonado hasta que los esfuerzos aéreos aseguraron su evacuación segura.

El repentino colapso de una sección de la Puerta del Canal de Cachemira en Lakhanpur también dejó a varias personas varadas a medida que aumentaban las aguas de las inundaciones, informó PTI.

Alrededor de 100 civiles, incluidos niños, se refugiaron en Kandoli Mata Mandir en Nagrota. Las tropas del Cuerpo de Caballero Blanco proporcionaron alimentos, asistencia médica y seguridad a los afectados.

«Siempre listo al servicio de la nación», dijo el ejército en un comunicado.

Yamuna cruza la marca de peligro en Delhi, autoridades en alerta

El nivel del agua del río Yamuna en el antiguo puente ferroviario aumentó a 205.35 metros el miércoles a las 8 p.m., superando la marca de peligro de 205.33 metros, dijeron las autoridades.

El río había estado aumentando constantemente desde la mañana y permaneció por encima del nivel de advertencia de 204.50 metros por segundo día consecutivo. La Comisión Central del Agua (CWC) había emitido una advertencia de inundación el martes por la noche, lo que indica que el río probablemente cruzaría la marca de peligro el miércoles por la noche.

El CWC ha aconsejado a las autoridades que supervisen de cerca los niveles de agua, alerten a los residentes que viven cerca de los terraplenes y organizan la evacuación a áreas más seguras si es necesario.

A las 9 am del miércoles, el nivel de Yamuna se situó en 204.61 metros. Las autoridades dijeron que comenzarían los procedimientos de evacuación si el río alcanza los 206 metros. El antiguo puente ferroviario es un punto de observación clave para rastrear el flujo del río y evaluar posibles riesgos de inundación.

(Con entradas PTI)





