





El ejército de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque a un barco acusado de narcotráfico frente a las costas de Venezuela, lo que provocó la muerte de seis narcoterroristas a bordo, anunció el presidente Donald Trump el martes. El presidente describió el barco atacado como «afiliado a una organización terrorista designada», aunque no especificó qué grupo ni proporcionó pruebas que respalden la afirmación.

«La inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de DTO», publicó Trump en su cuenta Truth Social. «El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida».

Este es al menos el quinto ataque de este tipo reconocido por Washington, ya que el Pentágono confirmó una operación similar a principios de octubre.

Se espera que el reciente incidente intensifique las ya tensas relaciones entre Washington y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien supuestamente se ha estado preparando para declarar un estado de emergencia para salvaguardar a su nación contra posibles ataques. militar estadounidense acción. También puede intensificar el debate en curso sobre la legalidad de las operaciones.

Según CNN, la administración defendió la serie de huelgas. En una carta dirigida al Congreso, el Pentágono señaló que Trump había determinado que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» con los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas, clasificando a sus contrabandistas como «combatientes ilegales».

Sin embargo, como informó anteriormente CNN, el escepticismo persiste incluso entre los círculos conservadores. En al menos un caso anterior, un barco atacado por fuerzas estadounidenses ya había comenzado a virar antes de ser alcanzado, lo que generó dudas sobre si representaba una amenaza inminente para Estados Unidos o su personal.

Durante un evento en la Casa Blanca junto al presidente argentino Javier Milei el martes, el Secretario del Tesoro Apuestas Scott hizo referencia a las huelgas al tiempo que enfatizó la importancia de la cooperación internacional.

«Estamos utilizando nuestra fuerza económica para crear la paz», dijo Bessent. «Es mucho mejor formar un puente económico con nuestros aliados, gente que quiere hacer lo correcto, que tener que disparar a las cañoneras narco.» Trump también publicó un videoclip no clasificado que muestra imágenes del ataque más reciente.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente