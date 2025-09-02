El ejército desmantela la etapa de protesta de TMC en la estatua de Gandhi en Kolkata







El ejército indio el lunes ocupó el desmantelamiento de un escenario erigido junto a la estatua de Gandhi en el área de Maidan en Kolkata por el Congreso de Trinamool para protestar contra las presuntas atrocidades en los trabajadores migrantes de habla bengalí Benga del oesteL en otros estados.

Un funcionario de defensa dijo que el ejército indio (autoridad militar local, Kolkata) da permiso para eventos en el área de Maidan durante una duración de dos días, según lo indicado por la Corte Suprema.

«Se debe obtener un permiso para eventos superiores a tres días del Mod, Gobierno de la India.

«Se proporcionó permiso para la realización de eventos durante dos días. Sin embargo, la etapa se ha puesto durante casi un mes. Se han enviado varios recordatorios a los organizadores para eliminar la estructura temporal. Sin embargo, no fue eliminado», dijo el funcionario de defensa.

Dijo que la policía de Kolkata fue informada a partir de entonces, y que la estructura estaba siendo eliminada por el ejército indio.

Un oficial de la estación de policía de Maidan dijo a los periodistas que los funcionarios del ejército en el sitio dijeron que el escenario debe ser desmantelado después de las protestas de fin de semana todas las semanas.

Dijo que los oficiales de policía de la ciudad estaban presentes en el sitio para garantizar el mantenimiento de la ley y el orden.

Alegando que el Centro ha atacado al Congreso de Trinamool, el portavoz del partido, Kunal Ghosh, dijo que «el gobierno de BJP ha traído al ejército después de la Dirección de Control (ED) y la Oficina Central de Investigación (CBI)».

Dijo que la fiesta cambiaría el lugar de protesta a Rani Rashmoni Road desde frente a la estatua de Gandhi.

El área de Maidan está bajo la autoridad del ejército indio, cuya sede del comando oriental está situada cerca de Fort William.

