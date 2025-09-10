El ejército de Nepal se hizo cargo del poder después de que la manifestación provocó la muerte

Yakarta, Viva – Militar Nepal Tomar el poder el martes por la noche después de la protesta mortal durante dos días, lo que provocó que 20 personas murieran y el gobierno fue elegido por el primer ministro de KP Sharma Oli.

Leer también: ¡Reveló! La agencia no puede obtener una cuota especial de Hajj si no deposita dinero en el Ministerio de Religión.



«El ejército opera en todo el país», dijeron los medios de comunicación Setopati.

Los soldados fueron movilizados para hacer cumplir la ley y mantener el orden cuando los manifestantes dañaron la propiedad pública, así como liberar a los prisioneros.

Leer también: Tercer discurso de Prabowo en la Asamblea General de la ONU, después de Donald Trump y el presidente Brasil



Anteriormente, el comandante militar general Ashok Raj Singdel le pidió a la comunidad que estuviera tranquilo y diálogo para resolver la crisis que ocurrió en el país del Himalaya.

Según los informes, todo el aeropuerto fue cerrado, mientras que las víctimas heridas se estimaron en 350 personas.

Leer también: Nepal Ricuh, el presidente Ram Chandra se retiró



https://www.youtube.com/watch?v=qpsz4hl57dg

En medio de una crisis, el presidente Ramachandra Paudel preparó la formación de un nuevo gobierno después de recibir la renuncia del petróleo en medio de una protesta mortal que tuvo lugar desde el lunes.

Nepal ha experimentado un evento dramático desde el lunes, después de que Oli prohibió las redes sociales, pidiendo la plataforma multinacional para abrir sus oficinas en el continente de la tierra.

Este paso provocó protestas masivas en la ciudad capital de Katmandú, con manifestantes que invaden edificios públicos y oficinas de partidos políticos, además de ingresar al edificio parlamentario antes de quemarlo.

Los manifestantes también quemaron la residencia de altos líderes, incluida la oficina presidencial, mientras que las fuertes protestas continuaron a pesar de que el gobierno había anunciado la revocación de las prohibiciones de las redes sociales. (Hormiga)