El ejército chino realizará ejercicios en Taiwán para advertir a las «fuerzas externas»







El ejército chino dijo el lunes que estaba enviando tropas aéreas, navales y de cohetes para realizar ejercicios militares conjuntos en todo el país. Taiwánuna medida que calificó de «advertencia severa» contra las fuerzas separatistas y de «interferencia externa».

Los ejercicios se produjeron después de que Beijing expresara su enojo por una declaración del primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, de que su ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra Taiwán, la isla autónoma que, según la segunda economía más grande del mundo, debe quedar bajo su dominio. Pero el ejército chino no mencionó a Japón en su declaración del lunes por la mañana.

Taiwán, una isla frente a la costa sureste de PorcelanaSe separó del continente en 1949 en medio de la Guerra Civil. Ha operado desde entonces con su propio gobierno, aunque el gobierno del continente lo reclama como territorio soberano.

El coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación, dijo que los ejercicios, cuyo nombre en código es «Misión de Justicia 2025», se llevarán a cabo en el Estrecho de Taiwán y en áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Shi dijo que las actividades se centrarán en patrullas de preparación para el combate aéreo-marítimo, «toma conjunta de una superioridad integral», bloqueos de puertos clave y disuasión fuera de la cadena de islas.

«Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China», dijo el comando en un comunicado publicado en WeChat.

Pekín La semana pasada también impuso sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y 10 ejecutivos, una semana después de que Washington anunciara ventas de armas a gran escala a Taiwán valoradas en más de 10 mil millones de dólares. Si lo aprueba el Congreso de Estados Unidos, sería el mayor paquete de armas estadounidense jamás entregado al territorio autónomo.

