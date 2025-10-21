El ejecutivo musical que ayudó a llevar el pop occidental a China tenía 80 años

Jeff CheenEl ejecutivo musical que trabajó con artistas como John Lennon y Pink Floyd, y que llevó la música pop occidental a China, murió de cáncer el 16 de octubre. Tenía 80 años.

Nacido en Nueva York en 1945, Cheen comenzó su carrera musical cuando era adolescente, trabajando para su tío Leonard Chess en Chess Records en Chicago. Rápidamente se mudó a Los Ángeles, donde se convirtió en Director Nacional de Promoción de Tetragrammaton Records. Allí representó a artistas como John Lennon, Deep Purple, Joan Rivers y Tiny Tim.

Más tarde se convirtió en jefe de producción discográfica y contratación de artistas en Mercury Records Hollywood antes de pasar a Capitol Records como jefe de repertorio y artistas de rock, ampliando su clientela para incluir a Pink Floyd, Steve Miller y George Harrison, entre otros. Luego, dirigió la división de gestión de Far Out Music, supervisando las carreras de War, Rick James y otros artistas destacados.

Cheen desarrolló una reputación por gestionar eventos en vivo y, después de producir el primer Festival Pacific Rim en Los Ángeles, fue contratado como consultor para el Ministerio de Cultura de la República Popular China y Ausmusic del gobierno australiano. Se mudó a China durante 13 años y su empresa, InterStar Music, fue la primera organización musical occidental en formar una empresa conjunta con China para distribuir música pop y rock en Asia.

A lo largo de su estancia en China, Cheen introdujo el blues, el jazz y el reggae estadounidenses en el país y realizó giras con artistas destacados por toda Asia. Los músicos chinos pronto comenzaron a adoptar los estilos occidentales y Cheen produjo dos álbumes de reggae chino, un álbum de jazz chino y un álbum de country chino. También trabajó con la innovadora banda de rock china Tang Dynasty.

Mientras tanto, Cheen también dio conferencias sobre la industria musical en Asia y Australia. Cuando regresó a los Estados Unidos, se convirtió en vicepresidente de desarrollo comercial de BB King’s Blues Clubs. Su InterStar Arts Alliance luego pasó al marketing para músicos y se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, donde continuó enseñando Negocios de la Música en Catawba College.

Cheen fundó el Premios de la música de Charlotte en 2006 y fue miembro fundador de la junta directiva de los Hollywood Music in Media Awards. También fue miembro del Pacific Coast Group, cuyo objetivo es ayudar a los artistas musicales a recuperar las regalías que se les adeudan por su trabajo en Asia.

Le sobreviven su esposa, Chunghong, sus dos hijos de un matrimonio anterior, Justin y Garrett, y sus dos nietos, Henry y Eva.

La familia alienta a que se hagan donaciones en honor de Cheen a Autism Speaks.