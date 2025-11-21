El ejecutivo de publicidad televisiva de Warner Bros. tenía 56 años

En algún lugar, Robert Pietranton está sonriendo y tocando su canción favorita, “Walk Like a Man” de Bruce Springsteen del álbum “Tunnel of Love”. El querido y respetado ejecutivo de comunicaciones, que acaba de celebrar su cumpleaños el 10 de noviembre, murió el miércoles en Los Ángeles. Pietranton tenía 56 años.

La noticia sorprendió y entristeció a las unidas comunidades publicitarias y periodísticas de Hollywood, particularmente a los ejecutivos de televisión, publicistas y reporteros que trabajaron estrechamente con Pietranton durante sus períodos en Warner Bros. TV, Sony Pictures TV y DreamWorks. La causa de su muerte aún no ha sido revelada, pero Warner Bros. TV dijo que se llevará a cabo una celebración de su vida en una fecha posterior.

Pietranton, conocido por una amplia variedad de apodos (a este periodista le gustaba llamarlo «Bobby P»), trabajó más recientemente en Grupo de televisión Warner Bros. como vicepresidente senior de publicidad y comunicaciones. Había estado en Warner Bros. durante 20 años, y se unió por primera vez en 2006 como director de publicidad en Warner Bros. Worldwide Television Marketing.

El ocupado Pietranton trabajaba regularmente en proyectos grandes y pequeños en el estudio, incluidos negocios estratégicos y comunicaciones escritas. En un ejemplo notable reciente, hace apenas unas semanas ayudó Variedad en esta historia sobre la serie de HBO Max “The Pitt” que se estrenaría en TNT.

«Haber trabajado con Robert fue realmente un placer», dijo Rebecca Marks, vicepresidenta ejecutiva de publicidad y comunicaciones de Warner Bros. TV Group. «Era amable, honesto y cálido, y su capacidad para conectarse con la prensa era ampliamente respetada. Por encima de todo, a Robert le encantaba este negocio. Era un ejecutivo consumado cuya pasión por contar historias era evidente en todo lo que hacía, y tuvimos mucha suerte de tenerlo en nuestras vidas.

«A nivel personal, Robert no sólo fue un colega sino un buen amigo con el que siempre pude contar», añadió. «No podría empezar a contar las veces que me ayudó y apoyó, junto con tantos otros en nuestro campo. Siempre le estaré agradecido».

Antes de Warner Bros. TV, Pietranton pasó un tiempo en Sony Pictures TV, donde fue vicepresidente de relaciones con los medios. Y antes de eso, supervisó las relaciones públicas en DreamWorks TV. También pasó algún tiempo trabajando como autónomo para Variedadparticularmente para algunas de las secciones especiales de esta publicación, que escriben sobre Clint Eastwood, Regina King, Liev Schreiber y otros; puede ver sus historias. aquí. Comenzó su carrera en Levine Schneider PR y luego trabajó en NBC Entertainment durante su era “Must-See TV” como director de publicidad electrónica para películas, miniseries y especiales.

En su homenaje a Pietranton, Warner Bros. TV lo resumió perfectamente: «Pietranton era conocido por su comportamiento tranquilo bajo presión, su inquebrantable bondad, generosidad y decencia. Era un ejecutivo poco común que veía el carácter y la ética de trabajo como rasgos valorados por encima del título o el pedigrí, lecciones que a menudo compartía. Evitaba deliberadamente ser el centro de atención y a menudo era más feliz cuando quienes lo rodeaban recibían los elogios. Personificaba la palabra mensch para aquellos que tenían la suerte de saberlo. él”.

Como se menciona al comienzo de esta historia, Pietranton era conocido por su amor por Springsteen. Entre esos muchos apodos (que también incluían “RP”, “BP”, “Piet” y “P”) estaba “Bobby Gene”, una referencia a la canción de Springsteen “Bobby Jean”. (Y también una referencia a su nombre completo, Robert Gene Pietranton).

El súper fanático de la televisión también acogió con agrado los dramas de titanes como David Milch, David Chase y David Simon (escribió sobre “The Wire” para Variedad aquí). Un homenaje a Pietranton destacó sus otras pasiones: “Martin Scorsese, los Pittsburgh Steelers, el fútbol europeo, las trivias sobre negocios del entretenimiento, Wordle y realizar pequeños actos de bondad para quienes lo rodean”.

Dijo su amigo Stu Levine, ahora en NBC pero también ex Variedad Empleado del personal: «En una comparación que sé que apreciaría, Robert era el Pelé de relaciones públicas, el Clemente de la comunicación. Nos unimos por muchas cosas, incluido nuestro amor absoluto por la televisión. Podríamos tener una conversación de 30 minutos analizando una escena de ‘Deadwood’ y luego una conversación de una hora sobre una escena de ‘The Wire’ al día siguiente. Era mi amigo. Era mi colega. Era el mejor».

Robert Gene Pietranton nació el 10 de noviembre de 1969 en Virginia, de padres Robert G. ‘Piet’ Pietranton y Linda Ann (Cox) Pietranton. Creció principalmente en Las Vegas, donde asistió a la escuela secundaria, donde jugaba fútbol. Se graduó de la Universidad Loyola Marymount con una licenciatura en ciencias políticas y comenzó su carrera en Relaciones Públicas.

Durante sus dos décadas en Waner Bros. TV, los programas en los que trabajó incluyeron: “Abbott Elementary”, “All American”, la franquicia “The Bachelor”, “The Big Bang Theory”, el verso de “Arrow” de DC, “ER”, “Extra”, “Fringe”, “Gossip Girl”, “The Jennifer Hudson Show”, “The Mentalist”, “Mom”, “The Pitt”, “Riverdale”, “Smallville”, “Shameless”, “Shrinking”. “Supernatural”, “Running Point”, “Ted Lasso”, “Two and a Half Men”, “The Voice” y “The West Wing”, entre muchas otras.

«No hay palabras para describir lo mucho que Robert ha significado para todos en Warner Bros. Television Group», dijo Channing Dungey, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Television Group y WBD US Networks. «Él era el corazón y el alma no sólo de nuestro departamento de publicidad, sino de nuestro estudio en general. A lo largo de sus más de 20 años en el cargo, fue nuestro confidente, nuestra voz de la razón y nuestra primera parada en una crisis que se estaba gestando. Más allá de su impecable reputación dentro de nuestra industria, lo más importante fue que fuera nuestro amigo. Extrañaremos profundamente su amabilidad y cálida risa. Estamos desconsolados sin medida y lo mantenemos a él y a su familia en nuestros pensamientos y oraciones».

La noticia de la muerte de Pietranton rápidamente repercutió entre colegas pasados ​​y presentes, entre aquellos que sabían que lo conocían y amaban. “Robert Pietranton era una rara joya de ser humano”, dijo Tammy Golihew, quien trabajó con Pietranton durante años en Warner Bros. antes de mudarse a Amazon. «Afilado, inteligente y con un conocimiento enciclopédico de nuestra industria, era la CABRA de las comunicaciones escritas. También era divertido, comprensivo y apasionado por las cosas y las personas que amaba. Estoy devastado por todos nosotros, que lo llamábamos amigo, porque el irremplazable Bobby P se ha ido».

Karen Barragán, que trabajó estrechamente con Pietranton en Sony, añadió: «Mi amigo Robert era brillante, leal, generoso, confiable y uno de los mejores estrategas que he conocido. Lo amaba tanto como él amaba a Springsteen, y perderlo me rompe el corazón».

El ex ejecutivo de publicidad de Warner Bros., Scott Rowe, dijo: «Robert era amable, divertido e inteligente; inteligente como el infierno. Era un amigo para todos. Un verdadero experto en entretenimiento, entendía no sólo el negocio, sino también las películas, las series y la música en sí. No estoy seguro de que hubiera una película que no hubiera visto o un episodio sin ver. Una de mis mayores alegrías fue hacerlo reír. Fue una gran risa. Es una risa que nunca olvidaré. Era grande, brillante y frecuente. puntuado con una palmada”.

Luego está el ex ejecutivo de Disney Brandon Shaw, quien consideraba a Pietranton tanto un mentor como un amigo: «Como joven interesado en el negocio del entretenimiento, todo lo que quería ser era nuestro amigo Robert Pietranton. Y a medida que mi carrera ha evolucionado, nadie estaba mejor capacitado para guiarme y brindarme consejos en tiempos difíciles y celebrar el éxito en los tiempos buenos que nuestro querido amigo. Extrañaré sus lecciones de vida, su oído, su corazón y su generosidad, y le agradeceré desde el fondo de mi corazón por ser tan un amigo extraordinario para mí y mi familia siempre. En las calles secundarias hasta el final, RP”.

A Pietranton le sobreviven su hermano, Ryan Pietranton, y sus sobrinos Michael y Matthew.