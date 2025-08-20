El ejecutivo de prácticas del programa de CBS era 76

Desde hace mucho tiempo CBS Estándares y prácticas ejecutivas Carol Altieri ha muerto en su casa en Palm Desert, California, después de una larga enfermedad. Ella tenía 76 años.

Altieri murió el 9 de agosto, confirmó CBS.

Nacido en reinas que creció en Long Island, Altieri pasó 35 años en CBS, aumentando a través de las filas de su departamento de prácticas de programas. Se unió a la red Tiffany en 1969 en Nueva York como asistente ejecutiva durante los días embriagadores, cuando los líderes de CBS William Paley y Frank Stanton se encontraban entre las fuerzas más poderosas de los medios de comunicación.

Altieri fue ascendido a editor en 1974 y a editora senior en 1977. Se mudó a Los Ángeles en 1982 y fue ascendido a vicepresidente de prácticas de programas en 1984. Altieri se retiró como vicepresidente senior en 2005.

Altieri era conocido por su mano para tratar con los productores y las presiones competidoras de su trabajo. Fue respetada por comprender las preocupaciones creativas de los escritores y productores, al tiempo que sirvió como la «brújula ética» de CBS, como describió la compañía. Altieri representó a la red en entornos legislativos y con grupos de interés especial y grupos de trabajo de la industria. En años posteriores, escribió para las publicaciones de la Escuela de Negocios Anderson de la UCLA y se desempeñó como profesora de ética y prácticas comerciales.

En una historia de 1999 sobre la naturaleza cambiante de los departamentos de estándares y prácticas de TV, dijo Altieri Variedad: «Los estándares son como una constitución. Se pueden interpretar estrictamente o libremente dependiendo de lo que la sociedad nos esté diciendo. Si vamos a seguir vivos y vivos, no podemos ser demasiado estrictos».

La familia de Altieri solicita que se realicen contribuciones en su nombre al Hospital de Investigación Infantil de St. Jude o al Proyecto de Guerreros Heridos.