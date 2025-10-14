El ejecutivo de ABC ayudó a Disney a navegar en el sector de los medios

Alex Wallauquien surgió de trabajar como director y productor en abecedario Desde deportes hasta convocar jugada a jugada para combates de boxeo y asesorar a los pilares de Disney, desde Robert A. Iger hasta Jimmy Kimmel, murió el viernes después de una larga batalla contra el cáncer de garganta a la edad de 80 años.

Wallau era visto como un guía fundamental para el negocio de los medios y la televisión dentro de Disney, tanto por las personas que trabajaban fuera de cámara como por quienes aparecían regularmente frente a ella.

En una reciente conferencia de Bloomberg en Los ÁngelesEl presentador nocturno Jimmy Kimmel llamó a Wallau «un tipo que realmente ha sido mi mentor en ABC». Wallau jugó un papel decisivo en la aprobación de “Jimmy Kimmel Live!” a través de los afiliados de la cadena en 2002, y ayudó al programa a atravesar algunos primeros años llenos de obstáculos.

Kimmel recordó específicamente la vez que hizo una broma sobre Detroit durante las Finales de la NBA de 2004. «Van a quemar la ciudad de Detroit si los Pistons ganan», bromeó Kimmel al aire, una broma que llevó a que su programa fuera retirado por WXYZ, afiliada de Detroit ABC. «La gente estaba enojada y me sacaron del aire en Detroit, y Alex Wallau me dijo: ‘si no tenemos Detroit, estás acabado. El programa se acabó’. Y dije: ‘¿En serio’? Y él dijo: Sí, ‘no se puede seguir adelante sin un mercado importante como ese’, lo cual fue una novedad para mí».

Como resultado, Wallau ayudó a Kimmel a recuperar el mercado enviando la producción a Detroit para una semana de espectáculos. Corte a 2025, durante su reciente suspensión en ABC, y Kimmel pensó mucho en ese momento de 2004 y en las palabras de Wallau. Cuando los grupos de emisoras Nexstar y Sinclair retiraron “Jimmy Kimmel Live”, fue mucho más grave que lo que ocurrió en Detroit. Y recordando las palabras de Wallau, Kimmel pensó que su espectáculo podría haber terminado. «Fue como, bueno, supongo que ya terminamos. Le dije a mi esposa, ‘eso es todo. Se acabó'».

Wallau se unió a ABC en 1976, trabajando por primera vez con el ejecutivo Roone Arledge en ABC Sports, donde trabajó con locutores como Howard Cosell. Se convertiría en analista de boxeo en 1986, después de que Cosell se retirara, y ganara comenzando en la división deportiva bajo el mando del legendario ejecutivo Roone Arledge. Rápidamente se dio a conocer mientras trabajaba como productor y director, especialmente en el boxeo televisivo, colaborando con locutores de renombre como Howard Cosell. Wallau también participó encargándose de elegir los derechos que televisaba ABC Sports, y negociar los honorarios involucrados por su exhibición. Tras el retiro de Cosell en 1986, Wallau pasó a trabajar como analista de boxeo, y lo hizo hasta el año 2000 a pesar de una batalla en curso contra el cáncer de garganta en etapa 4 que requirió múltiples cirugías.

En 1993, Wallau asumió la dirección de Iger, quien ahora se encuentra en su segundo mandato como director ejecutivo de Disney. Siete años más tarde, Wallau fue nombrado presidente de ABC, con la máxima responsabilidad en entretenimiento, noticias, deportes, finanzas y ventas de publicidad. Se desempeñó como mentor de muchos ejecutivos y actores, y disfrutó de la reputación de ser un experto accesible que podía hablar con un periodista por teléfono sobre el progreso de las ventas durante las negociaciones de ventas «previas» anuales de la industria o sobre un acuerdo de producción que tenía un importante conglomerado publicitario. Tomar parte en el negocio de programas ABC específicos.o sobre los entresijos de la gestión de las finanzas de “NYPD Blue” en una junta de accionistas de Disney. Fue retirado de ese cargo en 2004. Después de una revisión de las operaciones televisivas de Disney, pero aún mantuvo la supervisión de ABC News, las ventas de publicidad y las relaciones con los afiliados.

«Alex Wallau fue mi querido amigo y colega durante 50 años. Ayudó a definir lo que podría ser la gran televisión, desde su trabajo en retransmisiones deportivas hasta su influyente liderazgo en ABC y Disney», dijo Iger en un comunicado proporcionado a Variedad. «Lideró con integridad, convicción y una pasión que inspiró a todos los que lo rodeaban. Lo extrañaré mucho».

Wallau pasó 13 años trabajando como asesor estratégico senior en el grupo de tecnología, desarrollo comercial y estrategia corporativa de Disney, donde contribuiría al lanzamiento de la división internacional y directa al consumidor de Disney. Wallau se retiró en 2020.

Wallau fue uno de siete hijos, nació el 11 de enero de 1945 en la ciudad de Nueva York. Su padre tenía un negocio de fabricación de medias en Stamford, Connecticut.

Después de graduarse de Williams College, inicialmente trabajó como redactor y editor de deportes, y también se desempeñó como consultor de relaciones públicas en algunas campañas políticas. Le sobreviven su esposa Martha; su hermana Elizabeth Howard y su esposo Edgar Howard; su hermano Ward Wallau y su esposa Elizabeth; su hermana Claire Musso y su esposo Carlos Musso; su hermano Sheldon Wallau; y numerosos sobrinos y sobrinas.