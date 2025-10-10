El ‘ego’ de Russell Westbrook provocó una extraña decisión en la temporada baja

Russell Westbrook Es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, aunque es posible que su carrera ya haya terminado.

Después de una temporada exitosa saliendo principalmente desde el banquillo para el Nuggets de DenverWestbrook finalmente parecía haber encontrado su equilibrio en un papel más pequeño. En la cancha tenía química con Nikola Jokic e hizo jugadas mano a mano en la postemporada. Sin embargo, optó por no participar en su opción de jugador de 3,4 millones de dólares y llegó a la agencia libre.

Westbrook tiene la culpa para su actual agencia libre. el ha sido vinculado a los Houston Rocketsaunque a estas alturas parece más probable que empiece la temporada en paro. Un exjugador cree que su verano fue especialmente doloroso.

Russell Westbrook está ‘fuera de su bolsillo’

La única suposición razonable es que un equipo le prometió un contrato a Westbrook este verano, por lo que optó por no participar en su acuerdo con los Nuggets.

En ese momento, quien le ofreció un lugar rechazó el trato y aún no ha firmado en ningún otro lugar. Westbrook no quería quedarse en Denver por temor a un papel reducido, pero fácilmente podría haber sido canjeado si hubiera permanecido bajo contrato.

“WLo que escuché es que no planeaban jugar con él este año, incluso detrás de ciertos muchachos de los que debería estar arriba”. reveló Danny Green en su podcast Inside the Green Room.

“Siento que Russ se queda más sin dinero por optar de su contrato al no tener uno ya vigente. Aún aceptas la garantía, haz que te intercambie, haz que te consiga, lo que sea. Tomas el dinero garantizado a menos que sepas por qué «Estoy seguro de que tienes a alguien en su lugar».

Westbrook promedió 13,3 puntos y 6,1 asistencias para Denver la temporada pasada, y claramente todavía tiene valor como armador suplente. Sin embargo, un nueve veces All-Star podría no estar dispuesto a pasar a un segundo plano.

Las opciones de Russell Westbrook están disminuyendo

Los fanáticos quieren ver a Westbrook regresar a los Rockets o al Trueno de la ciudad de Oklahomadonde tuvo con diferencia las mejores temporadas de su carrera.

Este verano, ciertos jugadores firmaron acuerdos bastante lucrativos para regresar a sus antiguos equipos, aunque ni los Rockets ni el Thunder están en condiciones de repartir dinero o minutos para recordar los viejos tiempos.

“todo el mundo quiere Damián Lillard amarpero no todos van a entenderlo», dijo Green. «¿Sabes lo que estoy diciendo? Cuando regresen a tu antiguo lugar, al menos obtendrás un mínimo. S—, Damian está recibiendo 14 [million].”

Lillard, al igual que Westbrook, encontró un éxito de equipo limitado en la Portland Trail Blazers. Al igual que Westbrook, dejó su primer equipo en buenos términos, aunque el Thunder no tiene espacio en su rotación para un base envejecido y dominante con el balón.

Es posible que Westbrook tampoco pueda “aceptar” desempeñar un papel de respaldo y servir como entrenador de facto.

«Tienes que ser capaz de aceptar el papel de simplemente ser en el banco y preparando a estos muchachos», finalizó Green. «Y creo que si Russ está de acuerdo con eso, definitivamente podría ser en uno de esos equipos. Pero la mayoría de los chicos que están en ese campo, que tienen ese ego y que son superestrellas, no pueden quedarse en un segundo plano hacia el final de su carrera y decir: «Estoy dispuesto a hacerlo». No jugar en absoluto y simplemente ayudar a estos jóvenes a crecer”.

El Clippers de Los Ángeles agregado cris pablo esta temporada baja. Paul ya pasó su mejor momento, pero ha demostrado su valor como mentor en múltiples equipos. Westbrook, por otro lado, no tiene ese historial.