El efecto Desmond Bane con toda su fuerza en el debut de temporada de Magic Trio

El magia de orlando no sólo ganaron su primer partido en casa: hicieron una declaración sobre quiénes planean ser esta temporada. Detrás de un trío recién formado que parece listo para definir el próximo capítulo de la franquicia, el Magic logró una victoria por 125-121 sobre el rival del estado. Calor de Miami el miércoles por la noche, encabezado por Desmond Bane, Paolo Bancheroy Franz Wagner combinando para 70 puntos.

Después de años de buscar ritmo ofensivo, el Magic finalmente podría haber encontrado la pieza que le faltaba.

La llegada de Bane desbloquea la ofensiva

En su primer partido de temporada regular con Orlando, Bane entregó exactamente lo que le falta a este equipo: tiro, ritmo y aplomo. El base veterano terminó con 23 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias mientras acertaba tres triples y se deslizaba sin problemas en el sistema ofensivo de Orlando.

«Desmond simplemente encaja como un guante en un dedo faltante en un guante», dijo el entrenador en jefe Jamahl Mosley después del juego. «Aporta calma, pero también dureza. Su capacidad para reunir a los muchachos en grupos… y hacer la jugada correcta en la recta final, puede manejarlo».

La influencia de Bane fue evidente no sólo en sus propios números sino en el espacio que creó para Banchero y Wagner. El Magic empató un récord de la franquicia con tres jugadores anotando 20 o más puntos en la noche inaugural: Wagner y Banchero anotaron 24 cada uno.

Juntos, acertaron 19 de 24 desde la línea de tiros libres, con Banchero recibiendo 12 intentos mientras los defensores luchaban por contener las acciones de dos hombres que lo involucraban a él y Bane.

«Es la primera vez que he estado en situaciones de pick-and-roll con alguien a quien le temen tanto o tanto como a mí», dijo Banchero. «Estamos obteniendo exactamente lo que queremos».

Confianza en el tiro y una nueva identidad ofensiva

La temporada pasada, Orlando se ubicó cerca del final de la liga en eficiencia ofensiva y porcentaje de tres puntos (29 por ciento). El juego 1 ya mostró una historia diferente. El Magic disparó un 39 por ciento desde lo profundo contra Miami, con cuatro jugadores anotando múltiples triples.

Delantero de segundo año Tristán Da Silva Lideró la segunda unidad con 16 puntos en 18 minutos, acertando tres triples y proporcionando otra capa de espacio que ha faltado en temporadas pasadas.

“Los disparos, a veces entran, otras no, pero todos confiamos en nuestro trabajo”, dijo Bane. «No hace ni falta cambiar tu mentalidad en absoluto. Simplemente confías en tu trabajo y perseveras en él».

orlando sólo anotó 125 o más puntos tres veces durante toda la temporada pasada. Ya lo hicieron una vez.

«Es un tipo diferente de confianza», añadió Banchero. «Confiamos en que él hará la jugada correcta. Ya sea disparando, pasando o simplemente creando, tiene luz verde».

Para una franquicia definida durante mucho tiempo por su valor defensivo y paciencia en la ofensiva, esta versión del Magic parece más rápida, más libre y mucho más fluida.

Es sólo un juego, pero el “efecto Desmond Bane” ya es visible. Orlando tiene la apariencia de un equipo que finalmente tiene su motor ofensivo en el perímetro, y si este trío continúa generando química, el Magic podría ser una de las ofensivas más mejoradas de la Conferencia Este al final de la temporada.