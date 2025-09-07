El efecto de septiembre de IndoDax pede no hace que el mercado nacional de criptografía se agite

Yakarta, Viva – Se considera que el fenómeno del ‘efecto de septiembre’ no sacude el mercado cripto- A nivel nacional. Esto fue probado por las transacciones aún altas hasta julio de 2025.

vicepresidente Indodox Antony Kusuma dijo que la industria de los activos criptográficos y también las acciones ingresaron a septiembre con especial atención al fenómeno conocido como el «efecto de septiembre». Este fenómeno es una anomalía estacional que a menudo se asocia con una disminución en el rendimiento del mercado de valores y criptografía.

Explicó, el ‘efecto de septiembre’ debe entenderse proporcionalmente, para que la anomalía no sea un solo punto de referencia para determinar la estrategia de inversión criptográfica.

«Vemos ‘Efecto de septiembre’ más psicológico que los fundamentos. Si comparamos, en 2024 transacciones completas de un año de Rp344 billones, mientras que 2025 solo se ha estado ejecutando hasta que julio ha penetrado RP276 billones», dijo Antony en Jakarta, domingo 7 de septiembre de 2025.

Bitcoin, Ethereum y otros activos criptográficos.

Probó que la criptografía en Indonesia continuó fortaleciéndose, incluso en medio de factores estacionales. Inversor Es necesario priorizar las estrategias de diversificación de la cartera y la gestión de riesgos a largo plazo, por lo tanto, la inversión criptográfica debe llevarse a cabo racionalmente.

«El principio no es Tiempo de mercadoPero consistencia, comprensión de los activos y disciplina en las transacciones «, dijo.

Además, según él, a pesar de que hubo una demostración que había sacudido el mercado de capitales a fines de la semana pasada, continuó, Ojk confirma que la industria criptográfica sigue siendo estable. La actividad de colocación y retiro de los fondos en el intercambio de criptografía se registró normalmente, mostrando la resistencia del ecosistema digital nacional.

Antony también dio la bienvenida a esta consistencia. Consideró que la resistencia del sector criptográfico es una prueba de que el ecosistema financiero digital en Indonesia ha sido cada vez más maduro.

«Las condiciones estables a pesar de la presión externa son un signo de confianza pública en criptografía», dijo.

Es optimista de que la tendencia positiva de las transacciones criptográficas en 2025 podría ser un catalizador para la transformación de la economía digital nacional. Si la tendencia continúa, la contribución de los activos criptográficos a la economía digital de Indonesia será más significativa, especialmente en la expansión de la participación comunitaria en los servicios financieros modernos.

Sin embargo, Antony recordó que la inversión en cifrado todavía tiene un alto riesgo. Se recomienda a los inversores que solo usen fondos listos para ser asignados (dinero en frío), no solo siguiendo las tendencias del mercado, y necesitan comprender los fundamentos de cada uno de los activos negociados.

Anteriormente, el jefe de supervisión de supervisión ejecutiva de la tecnología del sector financiero, los activos digitales y los activos de la criptografía de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) Hasan Fawzi, les recordó a los inversores que tengan cuidado al tomar decisiones de inversión en medio del fenómeno del «efecto de septiembre».

Se cree que este fenómeno está influenciado por el ajuste de la cartera de la temporada posterior a las vías, las necesidades de liquidez, a los factores psicológicos de los inversores globales.

Jefe de tecnología de supervisión de supervisión ejecutiva en el sector financiero, activos financieros digitales y activos de Crypto OJK Hasan Fawzi

Sin embargo, los datos de OJK muestran que la industria criptográfica indonesia aún registra un rendimiento impresionante, visto durante todo julio de 2025, las transacciones criptográficas alcanzaron Rp52.46 billones, volando un 62.36 por ciento en comparación con el mes anterior de RP32.31 billones. Acumulativamente, el valor total de las transacciones criptográficas en 2025 ha penetrado RP276.45 billones.

El número de inversores también continuó creciendo, donde a partir de julio de 2025, OJK registró un total de 16.5 millones de consumidores de activos criptográficos, un 4.11 por ciento en comparación con junio de 2025 hasta 15.85 millones.

Mientras tanto, en 2024, OJK señaló que el valor total de las transacciones criptográficas alcanzó RP344.09 billones durante todo el año, creció más del 354 por ciento en comparación con 2023.

Montalmente, la transacción de julio de 2024 se registró en RP42.34 billones, por encima de RP40.85 billones en junio de 2024. Esta cifra fue menor que el logro de julio de 2025 que alcanzó RP52.46 billones. (Hormiga)