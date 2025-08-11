El editor pionero de la BBC ‘Blue Peter’ fue 92

Joan Maureen «Biddy» Baxter, el productor de televisión pionero que dirigió el BBC‘s «Pedro azul«Durante más de dos décadas y lo convirtió en un accesorio definitorio de la infancia británica, ha muerto a la edad de 92 años, Según BBC News.

Baxter editó el programa de 1965 a 1988, supervisando un período que consolidó su reputación de creatividad práctica, participación de la audiencia y un espíritu de aventura. Bajo su liderazgo, «Blue Peter» introdujo la ahora Icónica Blue Peter Insignge y lanzó apelaciones de caridad que invitó a los jóvenes espectadores a marcar una diferencia tangible.

Nacido en Leicester, Baxter comenzó su carrera en la BBC como gerente de estudio antes de mudarse a la televisión. Se unió a «Blue Peter» en 1962 y rápidamente se convirtió en su fuerza creativa de conducción, estableciendo altos estándares editoriales e diseñando desafíos que empujaron a los presentadores y al público a apuntar más alto.

Los tributos llegaron después de las noticias de su muerte. El ex presentador Peter Purves la calificó como «la productora de televisión más notable de su generación» y le atribuyó «compromiso total con el programa y su audiencia». Konnie Huq, quien se unió al programa a fines de la década de 1990, dijo que Baxter era «un pionero que tuvo un gran impacto en la televisión infantil» y «creó algo atemporal que tocó millones de vidas».

Baxter era conocido por su enfoque meticuloso, leyendo personalmente miles de cartas de los espectadores y utilizando sus comentarios para dar forma al contenido del programa. Ella defendió la idea de que se debe confiar en los niños con temas complejos y desafiantes, así como una diversión alegre, una filosofía que mantuvo a «Blue Peter» relevante en todas las generaciones.

Después de renunciar en 1988, continuó siendo honrada por su contribución a la transmisión. Se convirtió en un MBE en 1981, recibió un premio especial para niños BAFTA en 2013 y se le presentó la Medalla Baird de la Royal Television Society en reconocimiento a su excelente trabajo en televisión.

Baxter renunció en 1988, dejando atrás un legado que remodeló la televisión infantil británica e inspiró innumerables imitadores, ninguno de los cuales coincidió con el impacto cultural del original.