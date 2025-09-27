El editor de sonido de ‘Evil Dead’ fue 92

Joseph R. Masefield, el multihifenato que coescribió la película de 1979 «Don’t Go in the House» y supervisó la edición de sonido en Sam Raimi «El malvado muerto”, Murió el 24 de septiembre en Brooklyn, Nueva York. Tenía 92 años.

Nacido en 1933, Masefield se desempeñó como editor de sonido supervisor en «The Evil Dead» en 1981, así como «Alone in the Dark» en 1982 y «Savage Dawn» en 1985. Editó las imágenes de «A New Life» en 1981 y los efectos para «Naked llegaron el extraño» en 1975.

También trabajó como gerente de producción en los primeros documentales de IMAX «To Fly» y «Living Planet» en 1976 y 1979, respectivamente. Su debut en la escritura de guiones, «Don’t Go in the House», fue una película de terror que escribió con Ellen Hammill y el director Joseph Ellison. La película protagonizó a Dan Grimaldi, Robert Osth

y Ruth Dardick. Él siguió «No vayas en la casa» con «Masacre en Central High», que coescribió con el director Rene Daalder.

En 1971, Masefield se unió a Costello Productions, donde dirigió y produjo numerosas películas educativas e industriales. Frente a la cámara, apareció como actor en el «Sin You Sinners» de 1963 y los «Bebidas irlandesas blancas» de 2010. El director de este último, John Gray, recuerda a Masefield como «una fuerza de la naturaleza, un hombre renacentista, y no solo amaba las películas, sino que también amaba el negocio del cine con una pasión feroz».

Al final de su vida, Maesfield estaba armando una colección de su poesía.

Es fallecido por su nieto, Gabriel y su esposa, Sheila. Le sobreviven sus hijos, nietos y bisnietos.

Se llevará a cabo un entierro en el cementerio de Greenwood en Brooklyn.