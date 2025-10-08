El edificio se derrumbó, resulta que esta es la entrada a Al Khoziny Ponpes en Sidoarjo

VIVA – Edificio Internado islámico Al Khoziny En Buduran, Sidoarjo, se está generando una cálida conversación porque se derrumbó y provocó víctimas. Pero detrás del desastre, muchas personas sienten curiosidad por la vida del santri y el sistema educativo en él, incluido el tema de las tarifas de entrada, que resultaron ser muy asequibles.

Lea también: Santri Ponpes Al Khoziny, quien murió, estará en la Umrah, esta es una explicación de Badal Umrah



Según el folleto oficial del internado islámico Al Khoziny Buduran Sidoarjo en 2023, que figuraba en Instagram @aalkoziny_buduran, el costo inicial total para los nuevos estudiantes fue de aproximadamente 1,6 millones de rupias (los costos podrían cambiar para 2025). Este monto incluye tarifas de registro, equipo santri y otras necesidades administrativas. Aquí está el rango de precios.

Los detalles incluyen lo siguiente:

Lea también: Al Khoziny Ponpes dijo que el número de muertos se producirá en la Umrah



Inscripción en internado islámico: 400.000 IDR

Registro de Madrasah Diniyah: IDR 250.000

Uniformes y atributos de Santri: Rp. 20.000 rupias. 120.000 (incluidas prendas de batik, ropa blanca, deportivas y gorra Al Khoziny)

En cuanto a la tarifa mensual, los estudiantes solo deben pagar la matrícula de Pondok y Madrasah Diniyah por un monto de Rp. 75.000 rupias. 80.000, así como las escuelas formales (MT, MA), la inscripción ronda las Rp. 500.000.

Los exalumnos revelan los costos de vida de Santri

Lea también: El representante de Al Khoziny Ponpes transmitió sus disculpas y su pesar a la familia de la víctima



Uno de los exalumnos y tutor de santri, Abdul Wahid, que también fue víctima de la pérdida de familiares en el derrumbe del edificio de pesantren, reveló que el coste de la educación en Al Khoziny era muy bajo.

«Es barato. Las cuotas escolares, la casa de campo, la electricidad son sólo eso (alrededor de 80 mil rupias). ¿Cuánto cuesta el envío de mi hijo? Un mes son 800 mil rupias y todos los SPP», dijo Wahid citado en Youtube Tvone el miércoles 8 de octubre de 2025.

El internado islámico Al Khoziny se estableció desde 1927 y ha dado origen a miles de estudiantes repartidos en varias regiones. A pesar de tener casi un siglo de antigüedad, este pesantren todavía existe con un sistema educativo estructurado, que va desde Madrasah Diniyah, escuelas formales, hasta el programa Tahfidz Al-Quran.