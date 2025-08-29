El edificio DPRD de Tasikmalaya fue dañado por las turbas vestidas de negro

Tasikmalaya, Viva – Acción reunión Cientos de masas en la ciudad de Tasikmalaya, West Java, el viernes por la noche (29/8/2025) terminaron en el caos y terminó con la destrucción del edificio DPRD. Las masas con ropa negra se mudaron de la sede de la policía de la ciudad de Tasikmalaya al edificio del consejo y llevaron a cabo una acción anarquista para hacer las instalaciones en ruinas.

La valla delantera del edificio estaba rota, se rompió el vidrio, la sesión plenaria se estaba desmoronando, las paredes se llenaron de garabatos, hasta que el parque fue dañado y las macetas se dispersaron. Casi todas las áreas del edificio sufrieron daños graves debido a berrinches de masa.



Tasikmalaya DPRD Building Mass Foto : Denden Ahdani/Tvone/Tasikmalaya

Este disturbio fue provocado por la muerte de un taxista de motocicleta en línea que fue atropellado por un vehículo táctico Brimob durante una manifestación en Yakarta. Las masas consideraron que el incidente no fue un mero accidente, sino una acción deliberada. La ira está cada vez más extendida porque al mismo tiempo surgió el tema de los aumentos salariales en los miembros del parlamento indonesio hasta Rp3 millones por día, que se considera irracional y no a favor de las personas.

«Llegamos a la decepción de voz. La muerte de nuestro hermano no puede considerarse trivial, además del tema del salario del DPR que no tiene sentido. La gente está cada vez más deprimida», dijo Muhammad Kahar Dwitama, coordinador de acción.

La decepción de las masas también alcanzó su punto máximo porque ninguno de los miembros de DPRD estaba presente para reunirse con ellos durante la acción. La ausencia de representantes del pueblo se considera una forma de evitar la responsabilidad.

Hasta la noche, la policía todavía está llevando a cabo una estricta seguridad alrededor de los Mapolres y el edificio DPRD de la ciudad de Tasikmalaya para prevenir las réplicas.

