El edificio DPRD de NTB fue quemado y saqueado

Asesinado, vivo – La última situación en el edificio DPRD Provincia West Nusa Tenggara Post quemado y saqueado por las masas comenzó a ser propicio el sábado por la tarde.

Desde el monitoreo en la escena a las 16.00 Hora del oeste de Indonesia, varios bomberos fuego Del gobierno de la ciudad de Mataram todavía está extinguiendo el incendio que todavía está ardiendo en el edificio DPRD de NTB.

Hay dos edificios que han sido quemados por la masa de acción, primero el edificio principal de DPRD que se usa diariamente y la sesión plenaria está completamente envuelta en fuego para dejar el marco en su techo.

Los dos edificios de la Secretaría de DPRD son utilizados diariamente por empleados en el DPRD NTB. Algunas partes del edificio del consejo estaban en ruinas después de ser destruidas y saqueadas en una manifestación que tuvo lugar desde la mañana y terminó con la quema del edificio del consejo.

El humo todavía se ve al vapor desde el edificio ardiente. Mientras que los estudiantes que realizaron una manifestación gradualmente habían abandonado la oficina de DPRD de NTB.

La calle Udayana, que fue cerrada por los oficiales, ha sido reabierto. El edificio del Consejo en llamas estaba lleno de un espectáculo de los residentes. Mientras que los oficiales de policía y el TNI fueron vistos todavía frente al edificio DPRD NTB.

La manifestación rechazó la asignación salarial de los miembros de la junta y la solidaridad con el conductor de Affan Kurniawan Ojol que murió hoy el sábado 30 de agosto de 2025 en el DPRD NTB tuvo lugar en un motín.

Además de los enfrentamientos con la policía, la acción masiva, que en su mayoría es estudiantes y estudiantes y la comunidad, también quemó el edificio del pueblo de Udayana.

Se reunió en el edificio DPRD de NTB, el comandante de Pleton II del Departamento de Bomberos (Damkar) del gobierno de la ciudad de Mataram, luego Satriawan dijo que su partido desplegó cinco unidades de camiones de bomberos/camiones para superar las llamas que devoraron dos edificios DPRD NTB.

«Mobilizamos 5 vehículos y 23 personal para extinguir el fuego», dijo.

Según él, el fuego se había extinguido. Sin embargo, su partido pidió a otros oficiales que estaban en el lugar que no se acercaran. Porque es bastante peligroso si se trata de los escombros del edificio en llamas.

«Permitimos rociar agua para enfriar porque dentro del clima aún está caliente», dijo. (Hormiga)