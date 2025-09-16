El edificio del DPR está protegido por Rantis Tni, Ministro de Defensa, Sjafrie dio una explicación

Yakarta, Viva – Ministro de Defensa (Ministro de defensa) Ri, Sjafrie Sjamsoeddin explicó que sus miembros continuarán guardando guardado en varias oficinas gubernamentales, incluidos edificios RPD RI en Senayan, Central Yakarta.

El objetivo, dijo Sjafrie, era asegurarse de que el edificio del gobierno estuviera en una condición segura.

«Entonces TNI Mantendré un símbolo de soberanía estatal en el DPR, por lo que he aprobado y el comandante seguirá con el jefe de gabinete de que la instalación del DPR estará protegida por el TNI «, dijo Sjafrie a los periodistas en el complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el martes 16 de septiembre, 2025.

Sjafrie explicó que el guardia se llevó a cabo por iniciativa del Ministerio de Defensa mismo y se había llevado a cabo desde que tuvo lugar el gran período de manifestación a fines de agosto hasta principios de septiembre. Incluso hasta que la manifestación condujo a anarquistas en varios lugares, los soldados de TNI ya estaban en espera en varios edificios gubernamentales, incluidos los edificios del Parlamento.

Hasta ahora, la situación ha sido bastante propicio. Sin embargo, Sjafrie no tiene planes de retirar sus tropas de varios edificios gubernamentales, incluidos los edificios parlamentarios.

«Hasta que, dijo que era propicio (hasta que) era aún más propicio. Para que las personas pudieran sentirse seguras y cómodas en el trabajo», explicó Sjafrie.

Para tener en cuenta, el personal de TNI que consiste en el ejército y la Armada de Indonesia de la Unidad Marina todavía están en guardia alrededor del edificio del Parlamento.

Solo hasta esta tarde, algunos vehículos tácticos (Rantis) El ejército indonesio todavía está arraigado frente a los edificios del Parlamento/MPR, como ANOA y varios otros vehículos de servicio militar. (Hormiga)