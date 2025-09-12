El edificio de la Academia Naval de EE. UU. Se despejó después de los informes de amenazas; uno herido







El Estados Unidos La Academia Naval en Maryland se puso en cierre el jueves y se eliminó un edificio en respuesta a los informes de amenazas hechas a la escuela militar, y una persona resultó herida, dijeron las autoridades.

La persona herida fue trasladada en avión a un hospital y estaba en condición estable, dijo en un comunicado el teniente Naweed Lemar, el portavoz de la base que alberga la academia. Actividad de apoyo naval Annapolis Security y la policía local habían respondido a los informes de actividad sospechosa, dijo Lemar.

Detalles adicionales sobre la amenaza y cómo la persona resultó herida no estaba disponible de inmediato. Lemar había dicho anteriormente que la Academia en Annapolis estaba encerrada «fuera de una gran precaución».

La policía fue vista cerca de Bancroft Hall, que alberga a los guardiamarinas en sus más de 1,600 dormitorios. Se considera el dormitorio universitario individual más grande del mundo, según el sitio web de la escuela.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





