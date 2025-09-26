Yakarta, Viva – aunque Indonesia conocido como uno de los países con riqueza naturaleza y cultura El más grande del mundo, este potencial se considera lejos de ser óptimo.

Mientras que desde cientos de volcanes, la costa de miles de kilómetros, hasta animales endémicos como elefantes, tigres y rinocerontes, tienen un gran potencial para convertirse en ecoturismo. Profesor de la Facultad de Forestal y Medio Ambiente IPB, Prof. Ricky Avenzora, evaluado turístico Indonesia todavía está rezagada detrás de los países vecinos.

«Tenemos una riqueza extraordinaria, pero lo que surge es precisamente conflictos humanos con la vida silvestre, el daño natural y la distribución de beneficios para el turismo injusto. Las personas pequeñas solo obtienen monedas», dijo Ricky el viernes 26 de septiembre de 2025.

Ricky enfatizó la necesidad de cambios en la perspectiva en los viajes. Dijo que la recreación y el turismo no solo deben interpretarse como libertad de viaje.

«Debe convertirse en un viaje consciente que beneficie al universo. Eso es el ecoturismo», dijo.

Además del potencial natural, Ricky también destacó la riqueza cultural del archipiélago en el que no se había trabajado seriamente. Con más de 1.300 etnias, cientos de artes marciales, juegos tradicionales, hasta miles de folklores, Indonesia debería poder crear una industria creativa de clase mundial.

Ricky destacó que había tres problemas principales que obstaculizaron el ritmo turístico de Indonesia, la primera divisas y el número de turistas aún era inferior a los países vecinos; Los potenciales naturales y culturales han sido dañados; En tercer lugar, los beneficios del turismo son más disfrutados por la clase media superior, mientras que las pequeñas comunidades en realidad se quedan atrás.

Hizo hincapié en que el desarrollo del turismo debe estar a favor de la comunidad local. También enfatizó la importancia del sector privado como una fuerza impulsora.

«Indonesia solo tiene unos pocos empresarios recorrido Medio arriba que desarrollan constantemente el ecoturismo. Eiger es uno de ellos, y debe ser totalmente apoyado por el gobierno «, dijo.

En cambio, criticó la práctica de sellar y revocar las licencias de negocios turísticos que aún ocurren en varias regiones. Según él, este paso en realidad dañó a muchas partes.

«El patrón de detener y descargar es una forma de arrogancia legalmente no justificada, y el socioeconómico es muy perjudicial para la comunidad en general y también para el estado», dijo.

Como salida, Ricky ofrece una serie de pasos estratégicos, que van desde la reingeniería académica en el campo del turismo, un cambio en el paradigma de desarrollo, hasta las regulaciones que son más amigables con la comunidad y el mundo de los negocios.

«El ecoturismo no se trata solo de proteger la naturaleza, sino también una forma de encontrar identidad, preservar la cultura y mejorar el bienestar de las personas», dijo.