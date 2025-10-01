VIVA – Fútbol americano Potri en Indonesia se está estirando nuevamente. Después de todo este tiempo, solo aparece ocasionalmente en la superficie, ahora hay una liga de fútbol Hydroplus que está lista para convertirse en un aire fresco. Esta competencia se implementará oficialmente desde octubre de 2025 hasta mediados de 2026.

Esta liga está presente para las categorías de edad de U-15 y U-18, que involucra un total de 90 equipos de escuelas de fútbol, ​​clubes, hasta academias repartidas en varias regiones. Se dice que la presencia de este evento es un impulso importante para el desarrollo del fútbol femenino en el país.

Esta iniciativa es el resultado de la colaboración del servicio deportivo de la Fundación Djarum con Hydroplus. Se sabe que ambos son activos para alentar el coaching de edad temprana, incluso a través del Milklife Soccer Challenge y el programa de la Copa Pertiwi. Ahora, fue el turno de las jugadoras jóvenes las que obtuvieron una etapa más amplia.

El objetivo principal de esta liga es claro: construir un ecosistema de fútbol femenino sostenible. No solo la competencia estacional, sino que también crea un camino de entrenamiento estructurado desde el nivel de base hasta la etapa profesional.

Hydroplus Soccer League se llevará a cabo en cuatro ciudades principales: Yakarta, Bandung, Surabaya y Kudus. Cada ciudad tiene un horario lleno de baches con un número diferente de equipos. Yakarta será la apertura el 4 de octubre de 2025, presentando 16 equipos U-15 y 10 equipos U-18.

Una semana después, fue el turno de Bandung para calentarse. Kembang City celebrará un partido a partir del 11 de octubre de 2025 seguido de 16 equipos U-15 y 8 equipos U-18. Luego, la competencia continuó a Surabaya, conocida como un almacén joven de talentos de fútbol.

Kudus obtendrá el último turno. La ciudad, que tiene una fuerte tradición en los deportes, comenzará la competencia en enero de 2026, que involucra 16 equipos U-15 y 8 equipos U-18. De las cuatro ciudades, los campeones y subcampeones tendrán derecho a actuar en la All-Stars Hydroplus Soccer League celebrada en julio de 2026.

El director del programa de la Liga de Fútbol Hydroplus, Teddy Tjahjono, enfatizó que la existencia de esta competencia no era un proyecto momentáneo. «La liga de fútbol completa la pirámide de desarrollo del ecosistema de fútbol femenino que ha comenzado con pasar por la base a través del Milklife Soccer Challenge y un torneo de edad temprana en la Copa Pertiwi. Esperamos que la liga para el U-15 y el U-18 sea un lugar para las fallidas fallidas en la pista de sus carreras hacia sus niveles profesionales», dijo Teddy.

Esta competencia también se proyecta como un trampolín para la liga profesional de fútbol femenino profesional Pssi Volverá en 2027. Con el camino del entrenamiento escalonado desde una edad temprana, se espera que Indonesia tenga un stock de jugadores de calidad que puedan competir a nivel internacional.

El entusiasmo se sintió inmediatamente por los jugadores y entrenadores. Albianca Raula, un desastre del desafío de fútbol de la vida en la vida, afirmó estar muy entusiasmada por la existencia de esta liga. Para él, la oportunidad de jugar en una competencia especial para las mujeres abrirá el camino para desarrollarse más.

El apoyo también vino de varias academias. Yopi Riwoe, director de Ingeniería Estatal de la Academia de Fútbol, ​​evaluó que este evento fue crucial para los ecosistemas de fútbol femenino. Según él, la competencia regular es la clave, por lo que los jugadores no solo practican, sino que también están acostumbrados a enfrentar la atmósfera del partido real.

Hydroplus Soccer League no se trata solo del partido, sino también de los sueños. El sueño del fútbol femenino indonesio ya no está muy lejos, pero puede paralelo a otros países que están bien establecidos. Desde Yakarta, Bandung, Surabaya, hasta Kudus, el gran paso ahora está comenzando a moverse.