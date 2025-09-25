El ecosistema automotriz nacional se ve fortalecido por Wuling Motors a través de su fábrica en Indonesia

Yakarta, Viva – Motores de Wuling Ahora ocupa una posición especial en la industria automotriz indonesia. No solo como un nuevo jugador que crece rápidamente, Wuling también es la única marca china que tiene fábrica Con operaciones de escala completa en el país que van desde la producción, las ventas hasta las exportaciones.

Según lo recolectado Viva Automotive Desde varias fuentes, las huellas de Wuling en Indonesia comenzaron el 20 de agosto de 2015 cuando colocaron la primera piedra en el área del Centro Industrial Internacional de Groenlandia, Deltamas City, Cikarang Pusat, Bekasi, West Java.

Dos años más tarde, exactamente el 11 de julio de 2017, la fábrica de la tierra de 60 hectáreas estaba funcionando oficialmente. La mitad del terreno se utiliza para las instalaciones de fabricación, mientras que la otra mitad se convierte en un proveedor de parque que respalda la cadena de suministro.



Soldadura de la barra colectiva en Wuling Factory

Esta instalación está equipada con cuatro líneas principales. Presione el taller para ver el proceso de establo de componentes de metal, talleres de carrocería para unir el marco a través de la soldadura, el taller de pintura con la última tecnología de pintura, así como el taller de ensamblaje general como un sitio de ensamblaje final equipado con un sistema de control de calidad.

Todas estas líneas hacen la fábrica de Wuling en Cikarang, West Java, uno de los segmentos más modernos.

En poco tiempo, Wuling logró grabar una serie de grandes logros. En febrero de 2019, lanzaron Almaz como el primer vehículo de tecnología inteligente en Indonesia.

Tres años más tarde, Wuling produjo un vehículo eléctrico de aire EV Perdana en el país que lo convirtió en un pionero de los fabricantes locales de EV. Hasta diciembre de 2024, la fábrica realizó una producción de 160,000 unidades, seguida del logro de 40,000 unidades EV en mayo de 2025.

Al no detenerse allí, Wuling también fue el primer fabricante chino en ensamblar la batería EV en Indonesia. La instalación de ensamblaje local de la batería EV se inauguró en diciembre de 2024, así como un compromiso de fortalecimiento con el ecosistema electrificación.

Los productos producidos por esta fábrica varían, que van desde automóviles con motor de gasolina como Confero, Cortez, Alvez, Almaz, hasta Formo, incluido Formo Max.

Para híbrido hay Almaz híbrido, mientras que la línea de vehículos eléctricos consiste en EV, Binguoev, Cloud EV y Mitra EV.

Desde julio de 2017 hasta agosto de 2025, la producción total llegó a 178.366 unidades. A partir de ese número, se comercializaron 170.856 unidades en Indonesia, mientras que 7.510 unidades fueron enviadas a 20 países de destino. Luego, para las contribuciones nacionales, todavía está dominada por los autos de hielo en un 78 por ciento, mientras que EV contribuyó con un 22 por ciento.

Curiosamente, para las exportaciones, la porción de hielo y EV está casi equilibrada. Con una combinación de inversión, transferencia de tecnología, para la creación de ecosistemas de ev Evsistems, la fábrica de Wuling en Cikarang no es solo un símbolo de expansión de la marca. Más que eso, Wuling Motors es una parte importante de la transformación de la industria automotriz indonesia hacia la era de la electrificación.