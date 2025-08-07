El economista Sental Palace duda de crecimiento económico 5.12 por ciento: ¡El gobierno libera honestamente datos!

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi Abrir votos sobre los dudosos economistas crecimiento económico El trimestre II-2015 de Indonesia alcanzó el 5.12 por ciento en un alias anual interanual (interanual).

Hasan Nasbi enfatizó que el gobierno desde el principio era transparente y honesto en la entrega de datos relacionados con el crecimiento económico.

«Por lo tanto, nuestro crecimiento económico es positivo, pero hay quienes lo ven de una manera que no es positiva. Antes de transmitir los amigos más técnicos, son amigos, el gobierno es honesto, acaba de emitir datos. Si baja, si baja, si sube», dijo Hasan en una conferencia de prensa en la oficina de PCO, Central Jakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Hasan luego ejemplifica cuándo el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto En el cargo, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) liberó el crecimiento económico del trimestre IV-2024 del 5.02 por ciento.

Luego, el trimestre I-2025, BPS relanzó el crecimiento económico que disminuyó al 4.87 por ciento.

«La disminución fue emitida por el mismo gobierno por BPS bajo el mismo gobierno. Dijimos que dijimos abajo», dijo.

«El segundo trimestre aumentó un 5,12 por ciento fue emitido por BPS bajo el mismo gobierno. Entonces, si bajamos, decimos que disminuye. Si subimos, se dice que se eleva. Pero de hecho hay algunas personas que cuando baja, cree, si se levanta, no cree», dijo Hasan.

Anteriormente informó, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) a través del Diputado para el Balance y Análisis Regional, Moh. Edy Mahmud informó que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 5.12 por ciento anual alias año tras año (YOY), o creciendo 4.04 por ciento en trimestre o trimestre a trimestre (QTQ).

Diputado para el balance y análisis de áreas BPS, Moh. Edy Mahmud

Explicó que el crecimiento económico del trimestre II-2025 se registró más alto que el mismo período en 2024, que fue del 5.05 por ciento (interanual). En un trimestre, la realización del segundo trimestre del II-2025 también es más alta que el primer trimestre de 2025, que es solo del 4.87 por ciento (interanual).

«Entonces, en comparación con el segundo trimestre de 2024, el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 creció un 5,12 por ciento interanual», dijo Edy en una conferencia de prensa, el martes 5 de agosto de 2025.

«Y en comparación con el primer trimestre de 2025 o trimestre a trimestre (QTQ), el crecimiento económico del segundo trimestre de 2025 creció un 4.04 por ciento», dijo.

Edy agregó, la economía indonesia medida en función de la cantidad de producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025 en función de los precios aplicables, alcanzó 5.947 billones de RP.

Mientras tanto, si se basa en un precio constante, alcanza RP 3,396.3 billones. «De modo que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el segundo trimestre de 2024 creció en un 5.12 por ciento (interanual)», dijo.