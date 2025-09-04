





Top economista y vicepresidente de la Fundación de Investigación de Observer, Gautam Chikermane, ha criticado bruscamente al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por imponer tarifas del 50 por ciento a la India con el pretexto de comprar petróleo ruso, llamándolo «hipocresía» e «acoso puro».

En declaraciones a ANI, el economista Chikermane señaló que los aranceles de Trump sobre la India son «completamente ilógicos», afirmando que Estados Unidos tiene un déficit comercial mucho mayor con China, sin embargo, China obtiene aranceles más bajos que la India.

Chikermane dijo: «Trump impuso el 25 por ciento sobre una base aleatoria. Además, ha impuesto una multa adicional del 25 por ciento porque estamos comprando petróleo ruso, llevando nuestras tarifas totales al 50 por ciento. Todos estamos tratando de encontrar lógica en algo que es completamente ilógico. Él (Trump) dijo que los aranceles se imponen debido a un alto aficito. Porcelana es aproximadamente seis veces más que la India y los aranceles sobre China son del 30 por ciento. El déficit de la Unión Europea es de 226 mil millones de dólares, que es cinco veces más que la India y los aranceles hay un 15 por ciento … «

Al cuestionar la penalización adicional del 25 por ciento impuesta a la India por comprar petróleo ruso, se apresuró en los Estados Unidos, destacando que China compró casi el doble de petróleo ruso como India en 2024, pero no enfrenta penalización.

Chikermane acusó además el unión Europea de «financiar» la guerra rusa contra Ucrania, señalando que la Unión Europea compró $ 22 mil millones de euros en gasolina de Rusia, pero en lugar de enfrentar sanciones, están tratando de imponer sanciones a la India.

Afirmó: «En 2024. India compró 49 mil millones de euros de petróleo ruso. ¿Cuánto cuesta por China por 78 mil millones de euros? Es casi el doble y, sin embargo, no hay penalización sobre China. Solo es solo en la India. Financiar la guerra de Russia, luego la Financiamiento de Rusia, está financiando igualmente la guerra rusa contra Ucrania.

El 27 de agosto, entró en vigencia la tarifa del 50 por ciento impuesta por los Estados Unidos en la India. El presidente de los Estados Unidos impuso aranceles del 25 por ciento inicialmente y luego impuso un 25 por ciento adicional a la India como castigo por comprar petróleo de Rusia.

Los expertos de la industria también han señalado que los aranceles del 50 por ciento afectarán el comercio, especialmente en los sectores en los que se imponen los aranceles y que estos sectores sufrirán pérdidas comerciales en los EE. UU., Lo que tendrá un impacto en industrias como textiles, productos químicos y maquinaria.

