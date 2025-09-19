El dúo YouTuber Resbobb y Bigmo van a la investigación criminal, el destino pacífico con Azizah Salsha determinado hoy

Yakarta, Viva – Creador de contenido de dúo, Adimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah Alias Grande nuevo visto venir Policía de investigación criminalViernes 19 de septiembre de 2025.

Su presencia no es sin razón. Resbobb y Bigmo se llaman después de la agenda mediación relacionado informe Acusaciones de difamación publicadas por Selebgram Nurul Azizah Rosiade o Azizah Salsha.

Bigmo llegó primero con una camisa blanca y una expresión seria, inmediatamente entró en el edificio sin una palabra para el equipo de medios. No hace mucho, fue el turno de Resbobb para aparecer con su asesor legal, Nurwidiatmo. Al igual que Bigmo, también eligió una camisa blanca.



Dimas firdaus alias resbobb

«Mediación, mediación, reza», dijo Nurwidiatmo brevemente cuando los periodistas lo preguntaron.

Agregó que su esperanza era clara, a saber, el caso podría terminar pacíficamente. «(Quiero ser pacífico. Vamos primero, más tarde después de eso», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, el supuesto caso de calumnia que Befell Nurul Azizah Rosiade, hija del vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Andre Rosiade, ingresó a una nueva fase.

Los dos YouTuber que se convirtieron en el reportado, a saber, Dimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah alias Bigmo, finalmente cumplieron la citación de los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía, hoy. Resbobb llegó primero alrededor de 13.06 Wib. No hace mucho, Bigmo apareció en 13.18 WIB acompañado por su abogado.

«Más tarde, sí, más tarde. Primero cumpliremos con la llamada», dijo el abogado de Bigmo brevemente cuando el equipo de medios lo interrogó, el lunes de 1525.

Para tener en cuenta, Azizah reportó oficialmente dos podcasters a la Policía de Investigación Criminal, después de que el nombre fue arrastrado en el tema de la infidelidad viral en las redes sociales. El informado es el propietario de la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt y la cuenta de YouTube @niceguymo, que se sabe que es administrada por Muhammad Janna alias Bigmo y Adimas Firdaus alias Resbobb.

El abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama, después de hacer un informe en la Policía de Investigación Criminal, el martes 12 de agosto de 2025, dijo que la pérdida obtenida por su cliente era el buen nombre de la familia que estaba empañada.