El dúo Rookie Edge de los Saints podría jugar un papel importante en el primer año

El Santos de Nueva Orleans estaban en la mitad inferior de la liga en capturas con 39 en total durante la temporada 2024, y el equipo se aseguró de reponer su grupo de abordajes con dos nuevos novatos que se han destacado durante el campamento de entrenamiento.

Fadil Diggs y Jasheen Davis fueron reclutados en la séptima ronda y firmados como un agente libre no reclutado, respectivamente, superando rápidamente las expectativas para comenzar sus jóvenes carreras con los santos.

A pesar de Carl Granderson y Perseguir joven Ambos regresan a Nueva Orleans este año, hay la oportunidad de tener para los dos novatos. El dúo veterano fue empatado para 60º en la liga en capturas la temporada pasada con 5.5 cada uno.

Sin ni GRANDERSON ni Young destacando como un defensor dominante de tres down, seguramente habrá una rotación saliendo del borde. Diggs y Davis han sido impresionantes en el campo de entrenamiento, y tendrán que continuar teniendo éxito durante la pretemporada para ganar un lugar en la rotación.

El viernes, el entrenador en jefe Kellen Moore notó el éxito que el dúo de Young Edge tuvo al consultar al mariscal de campo.

«Pensé que algunos de los corredores de borde más jóvenes hicieron un muy buen trabajo», Moore dicho. “Pensé que nuestra línea D en el tercer grupo realmente presionó. [Haener] en algunas circunstancias «.

¿Qué hace que Diggs sea un activo importante en el futuro?

Fadill Diggs fue una selección de la séptima ronda en el draft de la NFL 2025 de Syracuse, pasando los primeros cuatro años de su carrera universitaria en Texas A&M. El jugador de 23 años terminó con 7.5 capturas para el Orange en 2024, bueno para el sexto mejor mejor en la Conferencia de la Costa Atlántica y ganando honores de mención honorífica de ACC.

A través de su primer campamento de entrenamiento de la NFL, Diggs ha seguido éxito Llegar al pasador, voltear la cabeza con impresionante actuaciones. La velocidad alrededor del borde ha sido el rasgo más consistente del novato, una habilidad que los santos carecen del resto de la tabla de profundidad.

Con el nuevo coordinador defensivo Brandon Staley entrando y renovando el esquema, se espera que Nueva Orleans utilice más frentes 3-4, un papel para el que Diggs ‘Skill Set es un ajuste perfecto.

Usando su marco de 6 pies 4 pulgadas y 257 libras, DigGS ha demostrado la capacidad de dominar el borde, regresando a sus días de secundaria. El nativo de East Camden, NJ, fue nombrado Jugador del Año de Nueva Jersey Gatorade 2019 durante su último año de secundaria.

Davis es un candidato fuerte para ganar un lugar en la lista a pesar de no ser reclutado

Jasheen Davis también pasó sus días universitarios en el ACC, jugando los cinco años con Wake Forest. El jugador de 23 años fue firmado como agente libre no reclutado esta temporada baja, luchando por el campamento para intentar ganar un lugar en la lista.

Con los Demon Deacons, Davis consistentemente llevó a los mariscales de campo opuestos al suelo, terminando con 25.5 capturas totales, lo suficientemente bueno para el tercer lugar en la historia del programa, y terminó el segundo en tacleadas de carrera por pérdida con 51.

La transición a la competencia de la NFL ha sido perfecta para Davis hasta ahora, dando a conocer su presencia en prácticas con múltiples captillas en 11v11s. De pie de 6 pies 3 pulgadas y con un peso de 270 libras, Davis ha demostrado que el conjunto de habilidades y la versatilidad es un contribuyente incluso como novato.

Ambos jugadores han superado las expectativas que rodean su pedigrí del draft, pero aún tienen trabajo por hacer para asegurarse de que hagan la lista de 53 hombres. Con el juego de pretemporada del domingo contra los Chargers que se avecinan, los novatos harán todo lo posible para continuar mostrando.