Jacarta – Mustashar PBNU Período 2021-2026, KH Asyhari Abdulah Tamrin evaluó a Nahdlatul Ulama (NO) requiere un dúo de liderazgo por delante Cumbre 35. Este líder, dijo, puede hacer correcciones y reorganizar la dirección del liderazgo de NU.

Lea también: Prabowo invita al palacio a líderes de organizaciones islámicas esta tarde, de NU a MUI



Kiai Asyhari dijo que NU se encontraba en un momento crucial para hacer correcciones y reorganizar la dirección de su liderazgo.

«La dinámica interna del PBNU en los últimos tiempos, desde tensiones estructurales, debilitamiento de la consolidación, hasta polémicas que tienen un impacto en la percepción pública, exigen soluciones de liderazgo que sean integrales, tranquilas y de largo plazo», dijo Kiai Asyhari en su declaración del martes 3 de febrero de 2026.

Lea también: Presidente de PBNU: La Junta de Paz es el único foro para la lucha del pueblo palestino





Mustasyar PBNU, Kiai Asyhari Abdulah

Kiai Asyhari cree que hay varias figuras que son adecuadas para convertirse en líderes, a saber, la pareja KH Said Aqil Siroj como Rais Aam PBNU y KH Abdussalam Shohib o Gus Salam como presidente general de PBNU.

Lea también: Gus Yahya revela las razones por las que Prabowo y Rais Aam no estuvieron presentes en la celebración del centenario de NU



«Este discurso no pretende ser una campaña personal, sino más bien un esfuerzo intelectual-cultural para proporcionar un liderazgo capaz de resolver los problemas fundamentales de Nahdlatul Ulama», dijo.

Consideró que el conflicto y la fragmentación dentro de la PBNU no podían resolverse únicamente mediante un enfoque administrativo o mecanismos procesales. Añadió que se necesita una figura que tenga autoridad moral, autoridad clerical y legitimidad cultural.

«KH Said Aqil Siroj, con su profundo conocimiento y su larga experiencia en la dirección de NU, es visto como capaz de ser un pivote para la reconciliación, una referencia religiosa, así como una cobertura para las diversas diferencias que se desarrollan dentro de Jam’iyyah», dijo Kiai Asyhari.

«Mientras tanto, Gus Salam representa la figura del presidente general de PBNU, que está firmemente arraigado en las tradiciones de los internados islámicos y tiene una cercanía cultural con la base ciudadana de Nahdliyyin. Se considera que Gus Salam tiene la capacidad de impulsar mejoras organizativas colectivas», continuó.

Rois Syuriah PWNU DIY para el período 2006-2021 agregó que había reorganizado la gobernanza de PBNU para hacerla más ordenada, profesional y orientada al servicio, no al conflicto.

«La urgencia de esta pareja en el 35º Congreso de NU radica en su capacidad para responder a las tres agendas estratégicas de NU a la vez», dijo.

En primer lugar, dijo KH Asyahri, la reconciliación interna del PBNU, cerrando el espacio para la polarización y poniendo fin a los conflictos que agotan la energía de la organización. En segundo lugar, mejoras organizativas, mediante el fortalecimiento de los sistemas, la disciplina estructural y la reafirmación de la función de PBNU como servidor de Jam’iyyah y Jama’ah.