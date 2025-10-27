El dueto mortal detrás de la revolución de la Internet doméstica sin lentitud

Jacarta – PT Omega Media Global (OMG) a través de marcas Bnetfituna subsidiaria de Jala Lintas Media Group (JLM), estableciendo una colaboración estratégica de acceso abierto con PT Enlace Por cierto.

Esta colaboración es un paso importante para Bnetfit en la expansión de los servicios de Internet basados ​​en fibra hasta el hogar (FTTH) y en la prestación de una experiencia digital más rica para los clientes residenciales en toda Indonesia.

A través de esta colaboración, Linknet proporcionará acceso mayorista a infraestructura de red de fibra a Bnetfit, de modo que Bnetfit pueda proporcionar servicios de Internet de alta velocidad a más clientes residenciales en varias regiones de Indonesia.

Esta colaboración utiliza la infraestructura de red óptica pasiva con capacidad Gigabit (GPON) de Linknet, que incluye redes troncales, alimentadoras y de última milla que respaldarán la expansión de los servicios de Bnetfit de manera más rápida y eficiente.

Con este esquema de Acceso Abierto, Bnetfit puede ampliar el alcance de los servicios residenciales de manera óptima, al tiempo que garantiza que los clientes disfruten de conexiones a Internet de calidad, rápidas y estables, y que cuenten con el respaldo de servicios técnicos 24 horas al día, 7 días a la semana.

Además, esta colaboración también incluye medios digitales y servicios de contenido de Linknet Media (MediaCo), una unidad de negocios de Linknet que brinda servicios de contenido premium, que se combinarán con la rápida y estable red de Internet de Bnetfit para brindar una experiencia digital más completa a los clientes.

Bnetfit es una marca de servicios de Internet residencial de PT Omega Media Global (OMG) diseñada específicamente para satisfacer las necesidades digitales de las familias indonesias.

Con el concepto de 100% fibra óptica, sin límites de cuota, alquiler de módem gratuito y tarifas mensuales asequibles, Bnetfit ofrece una experiencia de Internet rápida, estable y sin buffer para toda la familia, incluso para streaming, juegos y apoyo a las actividades digitales diarias en el hogar.

A través de la colaboración con Linknet, Bnetfit demuestra su compromiso de continuar ampliando su alcance y enriqueciendo sus servicios con contenido digital de calidad para clientes en toda Indonesia.

Como parte del grupo Jala Lintas Media (JLM), Bnetfit también cuenta con el respaldo de una red de infraestructura sólida y extensa.

Actualmente, JLM tiene más de 200.000 clientes activos y llega a más de 1 millón de usuarios en toda Indonesia, lo que refleja la escala y la capacidad de JLM para proporcionar servicios confiables de tecnología de la información y la comunicación (TIC) para diversos segmentos, desde corporaciones y empresas hasta clientes residenciales.